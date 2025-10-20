Åìµþ¸ÞÎØ²¦¼Ô¤Î¶¶ËÜÂçµ±¤¬Í½Áª¤ò´ÓÏ½¤Î£±°ÌÄÌ²á¡¡£²£²Æü¤Î¸Ä¿ÍÁí¹ç·è¾¡¤ÇÆâÂ¼¹ÒÊ¿°ÊÍè¤Î£³Ï¢ÇÆ¤ËÄ©¤à¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ£³´§¤Î²¬¿µÇ·½õ¤Ï£±£²°Ì
¡þÂÎÁà¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê£²£°Æü¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡Ë
¡¡ÃË»ÒÍ½Áª¤¬½ªÎ»¤·¡¢¸Ä¿ÍÁí¹ç¤ÇÅìµþ¸ÞÎØ²¦¼Ô¤Î¶¶ËÜÂçµ±¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡¦¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤Ï¡¢¹ç·×£¸£³¡¦£°£¶£µÅÀ¤ÎÍ½Áª¥È¥Ã¥×¤Ç·è¾¡¡Ê£²£²Æü¡Ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£¸ÈÉ¤ËÊ¬¤«¤ì£²Æü´Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Í½Áª¡£ÆüËÜÀª¤Ï£±£¹Æü¤Ë£±ÈÉ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¶¶ËÜ¤Ï£¶¼ïÌÜÃæ£´¼ïÌÜ¤Ç£±£´ÅÀÂæ°Ê¾å¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É°ÂÄê¤·¤¿ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ÆâÂ¼¹ÒÊ¿°ÊÍè¤Î£³Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ£³´§¤Î²¬¿µÇ·½õ¡ÊÆÁ½§²ñ¡Ë¤Ï¡¢£·£¸¡¦£·£³£±ÅÀ¤Î£±£²°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¡£
¡¡¾å°Ì£¸¿Í¡Ê³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è£²¿Í¤Þ¤Ç¡Ë¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê¤à¼ïÌÜÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¾²±¿Æ°¤ÇÆî°ìµ±¡Ê¥¨¥à¥º¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¡Ë¤¬£µ°Ì¡¢Ê¿¹ÔËÀ¤Ç²¬¤¬£²°Ì¡¢³Ñ³§Í§À²¡Ê½çÂç¡Ë¤¬£³°Ì¡¢Å´ËÀ¤Ç³Ñ³§¤¬£±°Ì¡¢¶¶ËÜ¤¬£³°Ì¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì·è¾¡¤Ë¿Ê¤à¡£