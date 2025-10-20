Ãæ¹ñ¤Î¹©¶È´ë¶ÈÁý²ÃÃÍ¡¢9·î¤Ï6.5¡óÁý
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ10·î20Æü¡ÛÃæ¹ñ¹ñ²ÈÅý·×¶É¤¬20Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿9·î¤Î°ìÄêµ¬ÌÏ¡Ê¼çÍ×»ö¶È¤ÎÇ¯´ÖÇä¾å¹â2ÀéËü¸µ¡¢1¸µ¡áÌó21±ß¡Ë°Ê¾å¤Î¹©¶È´ë¶È¤ÎÁý²ÃÃÍ¡ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ³Û¡Ë¤Ï¡¢Êª²ÁÊÑÆ°¤ò½ü¤¤¤¿¼Â¼Á¤ÇÁ°Ç¯Æ±·îÈæ6.5¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£¡¡¡¡
¡¡»°ÂçÉôÌç¤ÏºÎ¹Û¶È¤¬6.4¡óÁý¡¢À½Â¤¶È¤¬7.3¡óÁý¡¢ÅÅÎÏ¡¦Ç®¡¦¥¬¥¹¡¦¿å¤ÎÀ¸»º¡¦¶¡µë¶È¤¬0.6¡óÁý¤À¤Ã¤¿¡£¡¡¡¡¡¡
¡¡´ë¶È·ÁÂÖÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¹ñÍ»ý¤Á³ô´ë¶È¤¬6.5¡ó¡¢³ô¼°´ë¶È¤¬6.8¡ó¡¢³°»ñ´ë¶È¤ÈÃæ¹ñ¹á¹Á¡¦¥Þ¥«¥ª¡¦ÂæÏÑÃÏ¶èÅê»ñ´ë¶È¤¬5.8¡ó¡¢»ä±Ä´ë¶È¤¬4.6¡ó¤½¤ì¤¾¤ìÁý²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¡¢41¶È¼ï¤Î¤¦¤Á36¶È¼ï¤¬Áý²Ã¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£À½ÉÊÊÌ¤Ç¤Ï¡¢623ÉÊÌÜ¤Î¤¦¤Á362ÉÊÌÜ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬Áý²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¹©¶È´ë¶ÈÀ½ÉÊÈÎÇäÎ¨¤Ï96.7¡ó¤Ç0.6¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤¿¡£Í¢½ÐÇ¼ÉÊ³Û¤Ï1Ãû4760²¯¸µ¤Ç¡¢Ì¾ÌÜ¤Ç3.8¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£