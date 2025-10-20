ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ë´¶¼Õ¡¡°Å¤¬¤ê¤Ç¥Í¥¤¥ë¤òÄ¾¤¹ºî¶È¤ò¼ê½õ¤±
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¡Ê11·î21Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï⋯ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤ò¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤ò¤¹¤ëÌÚÂ¼ÂóºÈ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç½éÅÐ¾ì¿·ºî1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢2022Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è¡Ø¥Ñ¥ê¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤¬¸¶ºî¡£¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¡¢ÎáÏÂ¤È¡¢ÆüËÜ¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤òÄ¹Ç¯ÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤¬¡¢¹ï¡¹¤ÈÊÑ²½¤¹¤ëÂçÅÔ»Ô¡ÖÅìµþ¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Î´î¤Ó¤òëð¤¤¤¢¤²¤ë¡¢´¶Æ°¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
¡¡ÇÜ¾Þ¤Ï½ª³è¤Ë¸þ¤«¤¦¥Þ¥À¥à¡¦¹âÌî¤¹¤ß¤ì¡¢ÌÚÂ¼¤ÏÝµ¡¹¤È¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¡¦±§º´Èþ¹ÀÆó¤ò±é¤¸¡¢2¿Í¤Ï¡È¤¿¤Ã¤¿1Æü¤ÎÎ¹¡É¤òÄÌ¤·¤Æ¿´¤òÄÌ¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¡£ »³ÅÄ´ÆÆÄ91ºîÃæ70ºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤É¾ïÏ¢¤ÎÇÜ¾Þ¤Ï¡¢¡Ö»³ÅÄÁÈ¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î³Ø¹»¡£¤½¤ì¤Ï±é¤¸¤¿¤ê¡¢¤ª¼ÇµïÅª¤Ê³Ø¹»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤«¡£ºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ±é¤¸¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤ë¡£¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î³Ø¹»¡×¤ÈÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»Ç¤ï¤»¤ë¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤â¡ÖÇÜ¾Þ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Î´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢»£±Æ¸½¾ì¤È¤¤¤¦Ë¤«¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡¢ÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£¤¤ç¤¦°ì½ï¤Ëºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£¤¹¤´¤¯¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤Î¤Ã¤«¤Ã¤¿¡¢³ÆÉô½ð¡¢¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Ë¤«¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡×¤È»³ÅÄÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÇÜ¾Þ¤Ï¡Ö»³ÅÄ¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢¤µ¤¯¤é¤È¤¤¤¦Ìò¤ÇÄ¹¤¤´Ö½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤ß¤ì¤ÈÌ¾Á°¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£±Ç²è¤Î¤Ê¤«¤Ç¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤¿¤ê¥Þ¥Ë¥¥å¥¢¤òÅÉ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¹â¤¤¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÌò¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÌòÌ¾¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÌòÊÁ¤âÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¡¢¡ÖºÇ½é¤ÏÂçÊÑ¡¢¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¤¤ç¤¦¤â¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¥Í¥¤¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Ï3»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»£±ÆÃæ¤â¼êÄ¾¤·¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£°Å¤¬¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÚÂ¼¤¯¤ó¤¬¤Ñ¤Ã¤ÈÍè¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÇÌÀ¤«¤ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤¹¤´¤¯½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÚÂ¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Ú¤³¤ê¡£¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀ¸³¶Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ºîÉÊ¡£·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤è¤¦¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
