¡¡23Æü¤Î¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç»ØÌ¾¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÁÏ²ÁÂç¤ÎÎ©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¤À¡£¹³Ñ¤ËÄ¹ÂÇ¤òÊü¤Æ¤ëÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¤Î¼çË¤¤Ç¡¢Áö¹¶¼é¤¬¤½¤í¤Ã¤¿°ïºà¡£´û¤Ë¹Åç¤¬1°Ì»ØÌ¾¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¥¹ç¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾ðÀª¤À¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÂç³Ø¤Ë¹¥Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¡£Ë¡Âç¤Î¾¾²¼Êâ³ðÆâÌî¼ê¤â¶¯ÂÇ¤¬Ì¥ÎÏ¡£ÌÀÂç¤Î¾®ÅçÂç²ÏÊá¼ê¤ÏÂÇ·âÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢º£½©¤ÎÅìµþÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄ³ØÂç¤ÎÃæÀ¾À»µ±Åê¼ê¤Ï¡¢150¥¥íÂæ¤ÎÄ¾µå¤ä¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤òÀ©µåÎÉ¤¯Åê¤²Ê¬¤±¤ë¡£°¡Âç¤ÎÀÆÆ£ÂÁÄ¾Åê¼ê¤Ï¥¹¥±¡¼¥ë¤¬Âç¤¤¯¡¢ÌÀÂç¤ÎÌÓÍø³¤ÂçÅê¼ê¤ÏÀÚ¤ìÌ£È´·²¤Îº¸ÏÓ¤À¡£
¡¡¹â¹»À¸¤Ç¤Ï·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤Î±¦ÏÓ¡¢ÀÐ³À¸µµ¤Åê¼ê¤¬Ê£¿ôµåÃÄ¤«¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£150¥¥íÂæ¤ÎÄ¾µå¤ò¼´¤Ë¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ç³èÌö¤·¡¢¿¤Ó¤·¤í¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£Âçºå¶Í°þ¤Î¿¹ÍÛ¼ùÅê¼ê¤âÂ®µå¤¬»ý¤ÁÌ£¡£º£½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤òÀ©¤·¤¿²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Î±üÂ¼Íê¿ÍÅê¼ê¤ÏÅêÂÇ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¡¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤Ï¡¢ºíµÜÀ½ºî½ê¤Îº¸ÏÓ¡¢ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¤¬Â¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤ò¶î»È¤·¤Æ¥²¡¼¥à¥á¡¼¥¯¤¹¤ë¡£