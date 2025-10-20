¡Ú ¾®ÅèÍÛºÚ ¡Û¡¡µÙÆü¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡¡¡Ö¥é¡¼¥á¥ó»³²¬²È¡×¤Ç¥é¡¼¥á¥ó´®Ç½¡¡£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤ÎÍ«Ýµ¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼
¸µAKB48¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¦¼Â¶È²È¤Î¾®ÅèÍÛºÚ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖµÙÆü¥é¡¼¥á¥ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö»³²¬²È¡×¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¾®ÅèÍÛºÚ ¡Û¡¡µÙÆü¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡¡¡Ö¥é¡¼¥á¥ó»³²¬²È¡×¤Ç¥é¡¼¥á¥ó´®Ç½¡¡£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤ÎÍ«Ýµ¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¾®Åè¤µ¤ó¤¬¥°¥ì¡¼¤ÎÀéÄ»³Ê»Ò¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥¢¥Ë¥á¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤ÎÍ«Ýµ¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿Çò¤¤T¥·¥ã¥Ä¡¢¥¸¡¼¥ó¥º¤È¤¤¤¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡Ö»³²¬²È¡×¤ÎÅ¹ÊÞÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¤ÎÀÖ¤¤³°´Ñ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¾®Åè¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤Ï²º¤ä¤«¤ÊÈù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢µÙÆü¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÆýÇò¿§¤ÎÆÚ¹ü¥¹¡¼¥×¤ËÎÐ¤Î¹ï¤ß¥Í¥®¡¢²«¿§¤¤¥á¥ó¥Þ¡¢³¤ÂÝ¡¢¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤Ê¤É¤Î¶ñºà¤¬À¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡Ö»³²¬²È¡×¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çö¤¤ÀÄ¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿´ï¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤ÏÀÖ¤¤¡Ö»³²¬¡×¤ÎÊ¸»ú¤â¸«¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤è¤êT¥·¥ã¥Ä¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¯¡×¡Ö¥Ï¥ë¥ÒT¥·¥ã¥Ä¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¿©¤¹¾®Åè¼ÒÄ¹°Õ³°¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´¨¤¯¤Ê¤ë¤È¿©¤Ù¤¿¤¤¡¢¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ö¤³¤¸¤Ï¤ë¤µ¤ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Æ¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç²Ä°¦¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
