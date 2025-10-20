¶¶²¼Å°»á¡ÖµÈÂ¼¤µ¤ó¤ÏÀ¯ºö¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ËÃç´Ö¤òÀÚ¤ëÈ½ÃÇ¤ò¤·¤¿¡×¼«Ì±¤È¤ÎÏ¢Î©¶¨µÄ¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤¹
¸µÂçºå»ÔÄ¹¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬20Æü¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö½Ü´¶LIVE¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ50Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡ÊÂçºåÉÜÃÎ»ö¡Ë¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©À¯¸¢¤Î¼ùÎ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Â¼Á¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¶¶²¼»á¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤¬Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¥ê¥â¡¼¥È¤ÇÀ¸½Ð±é¡£Î©·û¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ò½ä¤ëÌîÅÞ¸õÊä¤Î°ìËÜ²½¶¨µÄ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢°Ý¿·¤È¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ï¡ÖÌîÅÄ¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢°ìÊý¤Ç°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¤Ê¤É¹ñ²È±¿±Ä¤Î´ðËÜ¤Ë´Ø¤ï¤ë´ðËÜÀ¯ºö¤Ç¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë°ìÉô¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¶¶²¼»á¤ÏÊÌÈÖÁÈ¤ÇÌîÅÄ»á¤Ë¡Ö¤³¤³¡Ê°ìÉô¡Ë¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÌîÅÄ¤µ¤ó¤ÏÅÞ¼ó¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤¿¤Ö¤óÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿ä»¡¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡ÖµÈÂ¼¤µ¤ó¤ÏÀ¯ºö¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ËÃç´Ö¤òÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤·¤¿¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¶¯¤á¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È¶¨µÄ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯ºÝ¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÃç´Ö¤«¤é¡ÈÍîÁª¤¹¤ë¡É¤È¤«¡È¤â¤¦Î©¸õÊä¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿¡£µÈÂ¼¤µ¤ó¤ÏÉû¼óÅÔË¡°Æ¤ò¤ä¤ë¤¿¤á¤ËÃç´Ö¤òÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¶¨µÄ¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£