¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡Ø²Ö¤È¤æ¤á¡Ù¤Ç¸ì¤ë¡È½©¤ÎÎø¤È¶»¥¥å¥ó¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¡É¡¡¿·Ï¢ºÜ¤äÉÁ¤²¼¤í¤·ÉÕÏ¿¤â
¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Ä¹Èø¸¬ÅÎ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ø²Ö¤È¤æ¤á¡Ù22¹æ¤¬10·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÇòÀô¼Ò¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø²Ö¤È¤æ¤á¡Ù22¹æ¤ÎÃæ¿È ¡Ø¶Ç¤Î¥è¥Ê¡Ù¤ä¿·Ï¢ºÜ¡Ø¤Ò¤È¤Þ¤ºÎø¤Ë´·¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ê¤É
¡¡º£¹æ¤Î¡Ø²Ö¤È¤æ¤á¡ÙÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï»ÕÁö¤æ¤¤Ë¤è¤ë¡ÖÂ¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á⁉¡×¡£¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Ä¹Èø¸¬ÅÎ¤â¥°¥é¥Ó¥¢¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー&¥ì¥Ý¤Þ¤ó¤¬¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ø²Ö¤È¤æ¤á¡Ù½éÅÐ¾ì¤ÎÄ¹Èø¤Ï¡É¼Â¤ê¤Îµ¨Àá¡É¤Ç¤¢¤ë½©¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¶»¥¥å¥ó¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢ÍýÁÛ¤Î¥Çー¥È¥×¥é¥ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃÊÌ¤Õ¤í¤¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¶Ç¤Î¥è¥Ê¡ÙÌ¾¾ìÌÌ¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë② by ÁðÆä¤ß¤º¤Û¡×¤¬ÉÕÂ°¡£ÉÁ¤¤ª¤í¤·¤Î»ÍÎ¶¤È¥æ¥ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¹ë²Ú»ÅÍÍ¤À¡£ºÇ½ª¾Ï¤¬ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ö¡Ö¶Ç¤Î¥è¥Ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¥è¥Ê¤¿¤Á¤¬Ëþ¿ÈÁÏáØ¤Î¥¹¥¦¥©¥ó¤òÊú¤¨ÈìÎ¶¾ë¤òÃ¦½Ð¤¹¤ë¶ÛÇ÷¤ÎÅ¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£10·î27Æü¤«¤é¤Ï¡ÖÌ¾¾ìÌÌ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤â³«ºÅÍ½Äê¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡´¬Æ¬¥«¥éー¤Ï¡¢¤¿¤¤É¤ó¤Ë¤è¤ë¿·Ï¢ºÜ¡Ö¤Ò¤È¤Þ¤ºÎø¤Ë´·¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£Îø°¦·Ð¸³¥¼¥í¤Î»ÈÍÑ¿Í¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ç½é¡¹¤·¤¤¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£¡Ö¤¦¤Á¤Î¹õËâÆ³»Î¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤ËÂ³¤¯¤¿¤¤É¤ó¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¡§Æü¸þ²Æ¡¦Ì¡²è¡§ÀÖ´¤¤â¤É¤à¤Ë¤è¤ëÏÃÂêºî¡Ö¿À¤µ¤Þ³Ø¹»¤ÎÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¡×¤¬¥«¥éーÉÕ¤¤ÇÅÐ¾ì¡£¿·´©¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè12´¬¤ÎÈ¯Çä¤È¤È¤â¤Ë¡¢Êª¸ì¤Ï¡È¿Àºß·î¤Î½¸²ñ¡ÉÊÔ¤ØÆÍÆþ¤¹¤ë¡£¥¹¥µ¥Î¥ª²ñ¤Î°ÅÌö¤ä¡¢¥Ê¥®¤ÎÌ¤ÃÎ¤Ê¤ëÇ½ÎÏ¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤¿¤ë¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥¹¥¯ー¥ë¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ¿·¾Ï¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢É÷²Ö¡Ö¥Ê¥¤¥·¥ç¤Î¤ªÎÙ¤µ¤ó¡×¤â¥«¥éーÉÕ¤¤Ç·ÇºÜ¡£¿Íµ¤ºî¤ÎÏ¢ºÜºÆ³«¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·µì¤ÎÊª¸ì¤¬ÊÂ¤Ö¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½©¤Î¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤«¤é¡¢¿·¾Ï³«Ëë¤ÎÃíÌÜºî¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê´ë²è¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë