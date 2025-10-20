¡ÚÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎÃÍ°ÌÃÖ¤òÃÎ¤ë¡ª¡Û ¾åÃÍ¡¦²¼ÃÍ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È(20Æü¸½ºß)
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤È¾åÃÍÄñ¹³¡¦²¼ÃÍ»Ù»ý¤È¤Ê¤ë¼çÍ×¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎÃÍ°ÌÃÖ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¾å¤Ë¤¢¤ëÄñ¹³¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¸º¤ë¤Û¤ÉÁê¾ì¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç²áÇ®¤Ø¤Î·Ù²ü¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤ËÃÍ°ÌÃÖ¤¬²¼¤¬¤ë¤È³ä°Â´¶¤Ï¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾å¤Ë¹µ¤¨¤ëÄñ¹³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¸ü¤ß¤¬Áý¤·¡¢¾åÃÍ¤Î½Å¤µ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÊ¿Æü16»þº¢¹¹¿·¡Ë¡£
52408.57¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(26½µ)
51967.78¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(13½µ)
50739.09¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(25Æü)
49521.18¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(13½µ)
49246.26¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(25Æü)
49185.50¡¡¡¡¡úÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á20Æü½ªÃÍ
48812.93¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(26½µ)
47944.76¡¡¡¡¿·ÃÍ»°ËÜÂ±¢Å¾ÃÍ
47942.36¡¡¡¡6Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
47864.78¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½Å¾´¹Àþ(ÆüÂ)
47753.43¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(25Æü)
47074.58¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(13½µ)
46347.26¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½´ð½àÀþ(ÆüÂ)
46260.60¡¡¡¡25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
45510.34¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½Å¾´¹Àþ(½µÂ)
45217.29¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(26½µ)
44767.78¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(25Æü)
44627.98¡¡¡¡13½µ°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
43274.95¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(25Æü)
43057.29¡¡¡¡75Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
42657.13¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À¾å¸Â(ÆüÂ)
42479.50¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½´ð½àÀþ(½µÂ)
42181.38¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(13½µ)
41782.12¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(25Æü)
41737.32¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À²¼¸Â(ÆüÂ)
41621.65¡¡¡¡26½µ°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
39734.78¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(13½µ)
39675.68¡¡¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
38026.01¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(26½µ)
37288.18¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(13½µ)
36609.76¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À²¼¸Â(½µÂ)
35051.10¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À¾å¸Â(½µÂ)
34430.37¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(26½µ)
30834.73¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(26½µ)
¥¹¥È¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹
ST.Fast(9Æü)¡¡¡¡83.83(Á°Æü76.34)
ST.Slow(9Æü)¡¡¡¡78.22(Á°Æü75.06)
ST.Fast(13½µ)¡¡ 94.49(Á°Æü93.54)
ST.Slow(13½µ)¡¡ 94.39(Á°Æü94.02)
¡Î2025Ç¯10·î20Æü¡Ï
