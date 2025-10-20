º£°æ³¨Íý»Ò»á¡¢Â©»Ò¡¦º£°æÎéÌ´¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡È¥á¥â¥ê¥¢¥ëÆ°²è¡ÉÅº¤¨21ºÐ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼½ËÊ¡¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¾ù¤ê¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¸µSPEED¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¼«Í³Ì±¼çÅÞ¡¦»²µÄ±¡µÄ°÷¤Îº£°æ³¨Íý»Ò»á¡Ê42¡Ë¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¡¢Â©»Ò¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦º£°æÎéÌ´¤¬21ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÍÄ¾¯´ü¡ÁºÇ¶á¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿»×¤¤½ÐÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¾ù¤ê¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×Â©»Ò¡¦º£°æÎéÌ´¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡È¥á¥â¥ê¥¢¥ëÆ°²è¡ÉÈäÏª¤Îº£°æ³¨Íý»Ò»á
¡¡º£°æ»á¤Ï¡Ö21ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Â©»Ò¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆÊâ¤à»Ñ¤Ï¡¢Êì¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÎéÌ´¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤¿¤É¤ë¥á¥â¥ê¥¢¥ëÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡ÎéÌ´¤¬ÍÄ¤¤º¢¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡È¥Ö¥ë¡¼È±¡É¤Ç¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ä¥ì¥¹¥é¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢Â©»Ò¤ò»×¤¦Êì¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÆ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤é¤¤¤à¤¯¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¾ù¤ê¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¾ù¤ê¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×Â©»Ò¡¦º£°æÎéÌ´¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡È¥á¥â¥ê¥¢¥ëÆ°²è¡ÉÈäÏª¤Îº£°æ³¨Íý»Ò»á
¡¡º£°æ»á¤Ï¡Ö21ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Â©»Ò¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆÊâ¤à»Ñ¤Ï¡¢Êì¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÎéÌ´¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤¿¤É¤ë¥á¥â¥ê¥¢¥ëÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤é¤¤¤à¤¯¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¾ù¤ê¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£