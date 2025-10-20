¥Î¥ô¥¡ー¥é¤¬³«Ëë4Ï¢¾¡¤Ç¥êー¥°¼ó°Ì¡ª ÀÐÀî¿¿Í¤¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç11ÆÀÅÀ¡Ú¥»¥ê¥¨A½÷»Ò¡Û
¡¡10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é20Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥»¥ê¥¨A½÷»Ò¤ÎÂè4Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤ÎÀÐÀî¿¿Í¤¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Î¥ô¥¡ー¥é¤¬¥Ù¥ë¥¬¥â¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡³«Ëë3Ï¢¾¡Ãæ¤ÈÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¥Î¥ô¥¡ー¥é¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç2¾¡1ÇÔ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥ë¥¬¥â¤È¤Î¥¢¥¦¥§ーÀï¤ËÄ©¤ó¤À¡£º£»î¹ç¡¢ÀÐÀî¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Î¥ô¥¡ー¥é¤¬½øÈ×¤Ë¤Ä¤±¤¿¶Ï¤«¤ÊÅÀº¹¤ò°Ý»ý¤·¤Æ»î¹ç¤¬¿Ê¤à¡£½ªÈ×¤Ë17-17¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤â¡¢20ÅÀÌÜ°Ê¹ß¤ËÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥Î¥ô¥¡ー¥é¤¬25-17¤ÇÀè¼è¤¹¤ë¡£
¡¡Â³¤¯Âè2¥»¥Ã¥ÈÌÜ¡¢¥¹¥¿ー¥È¤³¤½¥Î¥ô¥¡ー¥é¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µÕÅ¾¤òµö¤¹¡£10-11¤ÈÀè¹Ô¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤ÇÀÐÀî¤¬¥³ー¥È¤ËÆþ¤ë¡£¤·¤«¤·Ä¾¸å¤Ë2Ï¢Â³¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¥Î¥ô¥¡ー¥é¤ÏÅÀº¹¤òÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ÀÐÀî¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Þ¤à3Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»¤ë¥Î¥ô¥¡ー¥é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤â½ù¡¹¤Ë¼ºÂ®¤·¡¢19-25¤Ç¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Âè3¥»¥Ã¥ÈÌÜ¡¢ÀÐÀî¤Ï¥¹¥¿ー¥È¤«¤é¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ä¡£ÃæÈ×¤Þ¤Ç¤ÏÙÉ¹³¤·¤¿»î¹çÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ù¥ë¥¬¥â¤Î4Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç°ìµ¤¤Ë¥êー¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£ÀÐÀî¤Ï¥µー¥Ö¥ì¥·ー¥Ö¤ÇÁÀ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÍ×½ê¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÊü¤Ä¤¬¡¢¥Ù¥ë¥¬¥â¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç7ËÜ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·è¤á¤¿¥Ù¥ë¥¬¥â¤¬Í¥°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢18-25¤ÇÀ©¤¹¤È¥Î¥ô¥¡ー¥é¤Ï¸å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ÎÂè4¥»¥Ã¥ÈÌÜ¡¢½øÈ×¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤Þ¤ºÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥Î¥ô¥¡ー¥é¤À¤Ã¤¿¡£3¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Ï·èÄêÎ¨¤Ë¶ì¤·¤ó¤ÀÀÐÀî¤â½ù¡¹¤ËËÜÍè¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤·»Ï¤á¤ë¡£½ªÈ×¤ÇÅÀº¹¤òµÍ¤á¤é¤ì¤¿¥Î¥ô¥¡ー¥é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²¿¤È¤«Æ¨¤²ÀÚ¤ê25-21¤Ç¥»¥Ã¥È¤òÀ©¤·¡¢¾¡Éé¤ÏºÇ½ªÂè5¥»¥Ã¥È¤Ø¡£
¡¡ºÇ½ª¥»¥Ã¥È¤Ï¥¹¥¿ー¥È¤«¤é¥Î¥ô¥¡ー¥é¤¬Áö¤ë¡£ÀÐÀî¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ç6-2¤È¤¹¤ë¤È¤½¤Î¸å¤âÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡£¥Ù¥ë¥¬¥â¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤Ê¹¶·â¤ò¤µ¤»¤º¡¢½ª»ÏÎÉ¤¤Î®¤ì¤ò°®¤ê»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤¿¥Î¥ô¥¡ー¥é¤¬15-7¤ÈÂçº¹¤ÇÀ©¤·¤Æ¥²ー¥à¥»¥Ã¥È¡£¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ç¾¡Íø¤·¡¢³«Ëë¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤ò4¤Ë¤Î¤Ð¤·¤¿¡£»î¹ç¿ô¤Ëº¹¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥Î¥ô¥¡ー¥é¤¬Ã±ÆÈ1°Ì¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ï2¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Î½øÈ×¤ËÅÓÃæ¸òÂå¤Ç¥³ー¥È¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£·èÄêÎ¨¤Ë¶ì¤·¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬·×11ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï¥Áー¥à2ÈÖÌÜ¤È¤Ê¤ë23²ó¤Î¥µー¥Ö¥ì¥·ー¥Ö¤ò¼õ¤±¡¢À®¸ùÎ¨70¡ó¤Î¹¥µÏ¿¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤ÎÂè5Àá¡¢¥Î¥ô¥¡ー¥é¤Ï10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë3:30¤è¤êºòµ¨½÷²¦¤Î¥³¥Í¥ê¥¢ー¥Î¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥Î¥ô¥¡ー¥é 3-2 ¥Ù¥ë¥¬¥â
Âè1¥»¥Ã¥È 25-17
Âè2¥»¥Ã¥È 19-25
Âè3¥»¥Ã¥È 18-25
Âè4¥»¥Ã¥È 25-21
Âè5¥»¥Ã¥È 15-7
