¡¡»³¸ýÂç¡Ê»³¸ý»Ô¡Ë¤¬2026Ç¯ÅÙ¤Î¿·ÆþÀ¸¤«¤éÇ¯´Ö¼ø¶ÈÎÁ¤òÃÍ¾å¤²¤·¡¢20¡óÁý¤È¤¹¤ë¶ñÂÎ°Æ¤ò¶µ¿¦°÷ÁÈ¹çÂ¦¤ËÄó¼¨¤·¤¿¤³¤È¤¬20Æü¡¢ÁÈ¹ç´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÁÈ¹çÂ¦¤Ï¡Ö¶µ¿¦°÷¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¯ÀÛÂ®¤À¡×¤ÈÈ¿È¯¡£Âç³ØÂ¦¤Ï·îÆâ¤Ë¤âµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¾ÜºÙ¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç³Ø¤Ïº£Ç¯9·î¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¾å¤Ç¡¢¹ñ¤«¤é»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë±¿±ÄÈñ¸òÉÕ¶â¤Î¸º¾¯¤äÊª²Á¹âÆ¤òÍýÍ³¤Ë¡Ö¼ø¶ÈÎÁ²þÄê¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÎ©Âç¤Î¼ø¶ÈÎÁÉ¸½à³Û¤Ï»³¸ýÂç¤Î¸½¹Ô³Û¤ÈÆ±¤¸53Ëü5800±ß¡£¾ÊÎá¤Ç¼ø¶ÈÎÁ¤Î¾å¸Â¤ÏÉ¸½à³Û¤Î120¡ó¤È¤µ¤ì¡¢²þÄê°Æ¤Ï¤³¤ì¤ËÅö¤¿¤ë¡£