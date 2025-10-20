³èÆ°µÙ»ßÃæ¤ÎJO1ÂçÊ¿¾ÍÀ¸¡õÄáË¼¼®²¸¡¢1·î¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÉÔ»²²Ã ¸ÄÊÌÆÃÅµ²ñ¤Ï¡ÖÊÌÆüÄø¤Ç¤Î¿¶ÂØ³«ºÅ¤òÍ½Äê¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/20¡Û¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¡Ê¥¸¥§¥¤¥ª¡¼¥ï¥ó¡Ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬2025Ç¯10·î20Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£2026Ç¯1·î25Æü¤Þ¤Ç¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ºß³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÊ¿¾ÍÀ¸¡¢ÄáË¼¼®²¸¤ÏÉÔ»²²Ã¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛJO1¡¢9¿Í¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½éÅÐ¾ì
Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°¤ÎÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤ª¤è¤ÓÄáË¼¼®²¸¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¸½ºßÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¤ÎJO1 10TH SINGLE¡ØHandz In My Pocket¡Ù½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¡Ê½é²óÀ¸»ºÊ¬¡ËÉõÆþ¡È±þÊçÃêÁª·ô¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë¡ÉÆÃÅµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÉÔ»²²Ã¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£2025Ç¯12·î19Æü¤«¤éÆ±·î23Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ä¥¢¡¼¡ÖJO1 10TH SINGLE ¡ÈHandz In My Pocket¡É SHOWCASE TOUR Âè2ÃÆ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î10Æü¡¦24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤ÏÂçÊ¿¡¢ÄáË¼¤ò¤Î¤¾¤¯9¿Í¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯1·î10Æü¤«¤éÆ±·î25Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼9Ì¾¤Ç¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤ª¤è¤ÓÄáË¼¼®²¸¤ÏÊÌÆüÄø¤Ç¤Î¿¶ÂØ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÆüÄø¤¬·èÄê¼¡Âè¡¢¾ÜºÙ¤òJO1 OFFICIAL SITE¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¸½ºß±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹ÄáË¼¼®²¸¤Ë¤è¤ëJO1 BEST ALBUM¡ØBE CLASSIC¡Ù¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÆÃÅµ²ñ¤Î¿¶ÂØ³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüÄø¤¬·èÄê¼¡Âè¡¢²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤âJO1¤ØÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´À¼±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤ò¸ò¤¨¤Æ·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÂçÊ¿¤Ï2025Ç¯10·î15Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£¤Ê¤ª¡¢ÂçÊ¿¤ÈÆ±¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢LAPONE GIRLS¤Ë½êÂ°¤¹¤ë11¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤ÎSHIZUKU¡ÊÈÓÅÄÛÙ·î¡Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÍýÍ³¤Ç¤Î³èÆ°µÙ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÂçÊ¿¤ÏÆ±ÆüÇÛ¿®¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤Ë¤Æ°ìÈÌ½÷À¤äSHIZUKU¤È¤Î¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄáË¼¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¡£2025Ç¯8·î¤ËÅÒÇîºá¤Ë¤ÆÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢³èÆ°µÙ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
