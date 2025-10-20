¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌ¡ºÍ¡¡Æá¿Ü¹¸¹Ô¤¬Ç¾¹¼ºÉÈ¯¾É¢ªÉüµ¢¤·¤Æ½é¡¡¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬Êó¹ð
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¤¬19Æü¡¢Æá¿Ü¹¸¹Ô¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤ÎÉüµ¢¸å½é¤È¤Ê¤ëÌ¡ºÍ¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¸ø¼°X¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æá¿Ü¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯12·î¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤òÈ¯¾É¤·¡¢°ì»þµÙÍÜ¡£¤½¤Î¸åÉüµ¢¤·¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æá¿Ü¤µ¤ó¤ÈÁêÊý¤ÎÃæÀ¾ÌÐ¼ù¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¤Î2¿Í¤Ï¡¢Âçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤Î¤ª¾Ð¤¤¥Ä¥¢¡¼¡Ø¾¾ÃÝ½©¤ÎÂç¾Ð±ãº×¡Ê¤À¤¤¤·¤ç¤¦¤¨¤ó¤µ¤¤¡Ë¡Á¼ã¼ê¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó¤â´À¤«¤¤Þ¤¹¡Á¡Ù¤ËMC¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£
¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¸ø¼°X¡Ø¤Ê¤¹¤Ê¤«¤ÎÆü¾ï¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¤¬Æá¿Ü¤ÎÉüµ¢¸å½é¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌ¡ºÍ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿¾¯¤·¤Å¤Ä¡¢¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¤ÎÌ¡ºÍ¤ò³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±½ÐÍè¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£26Æü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¤â¸ø±é¤¬³«ºÅ¤µ¤ìMC¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£