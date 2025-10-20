¥¯¥é¥Õ¥È¥³¡¼¥é¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¸ÄÀÇÉ°ò¾ÆÃñ¡¡¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë
Á´Å¹¼Â¿©Ä´ºº¡ª¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤ªÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¡¦»Ø½É»Ô¤Î¼òÂ¤¡ØÂç»³¿Ó¼·¾¦Å¹¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¤¥è¥·¥³¡¼¥éÃñ¡×3520±ß¡¿300ml¡ØÂç»³¿Ó¼·¾¦Å¹¡Ù¡Ê¼¯»ùÅç¸©»Ø½É»Ô¡Ë
¾®Ï·ÊÞÂ¢¸µ¡ØÂç»³¿Ó¼·¾¦Å¹¡Ù¤ÎËÜ³Ê°ò¾ÆÃñ¤Ë°ËÎÉ¥³¡¼¥é¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¿»ÄÒ¡¦¾øÎ±¡£¥¯¥é¥Õ¥È´¶¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥é¤Î¹á¤ê¤¬Î©¤Á¤¢¤¬¤ê¡¢¥ì¥â¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê´»µÌ¤â´¶¤¸¤ë¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¹·Ï¤¬¹¥¤¤Ê¤éµ¤¤ËÆþ¤ë¤Ï¤º¡£
¥¯¥é¥Õ¥È¥³¡¼¥é¹¥¤¤Ê¤é°ìÅÙ¤Ï°û¤à¤Ù¤¡£¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¤ÈÁêÀÈ´·²¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¦°æÅç¡Ë
º£²ó»²²Ã¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼
¡Ê°æÅç¡Ë°ò¤ä¹õÅü¤Î»Ý¤ß¤¬¶¯¤¤´Å¤á¤Î¾ÆÃñ¤¬¹¥¤ß¡£ºÇ¶áÎ®¹Ô¤Î¥Ï¡¼¥Ö·Ï¤Ë¤âÌÜ³Ð¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ë
¡Ê¹ÓÀî¡ËºÇ¶á¾ÆÃñ¤ò°û¤ß»Ï¤á¤¿¿·ÊÆÊÔ½¸¼Ô¡£¹á¤ê·Ï¤«¤é¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¥¯¥Á¤Ç¡¢º£¤Ï¤ªÅò³ä¤ê¤Ë¤â¤ªÇ®
¡ÊÃÓÅÄ¡Ë¾ÆÃñ¤Ø¤ÎÂ¤·Ø¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼1¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¤ªÅò³ä¤ê¤«¤éºÇ¶á¤Î¹á¤ê·Ï¤Þ¤Ç¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤â¹¤¤
¡Ê½¿¡Ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤È¾ÆÃñ¥½¡¼¥À³ä¤ê¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Ï¡¼¥Ö¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë·Ï¤¬¹¥¤ß
¢¨²èÁü¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬¸·Áª¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤¸¤±¤ë¡É¸ÄÀÇÉ¾ÆÃñ¡É¤Î²èÁü¤¬¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¡¿±ß·¾¼É§¡¢Ê¸¡¿°æÅç²Ã·Ã¡¢ÃÓÅÄ°ìÏº
