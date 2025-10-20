¤ä¤·¤íÍ¥¡¢3ºÐÂ©»Ò¤È¤Î¼êºî¤ê¥Ï¥í¥¦¥£¥ó²¾Áõ2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¤¤¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Î°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/20¡Û¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ä¤·¤íÍ¥¤¬10·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£3ºÐÂ©»Ò¤È¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó²¾Áõ2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ä¤·¤íÍ¥¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¤¤¡×ÏÃÂê¤Î¼êºî¤ê¥ß¥å¡¼¥Ä¡¼²¾Áõ
¤ä¤·¤í¤Ï¡Ö¾¯¤·Áá¤á¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ï¥í¥¦¥£¥ó º£Ç¯¤Ï¥µ¥È¥·¤È¥ß¥å¡¼¥Ä¡¼¤À¤¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö»°±º»Ô¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ©»Ò¤È¤È¤â¤Ë¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡Ö¤ä¤µ´Ý¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æº£Ç¯¤Ï¥ß¥å¡¼¥Ä¡¼¤Î²¾Áõ¤òºî¤ë»ö¤Ë¡ª°Õ³°¤È¤¦¤Þ¤¯½ÐÍè¤¿¤Ã¤·¤ç¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ß¥å¥¦¥Ä¡¼¤Î¼êºî¤ê°áÁõ¤òÃå¤¿Â©»Ò¤È¡¢¥µ¥È¥·É÷¤ÎÍÎÉþ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¼ó¤«¤é¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ë·¿¤ÎÃî¤«¤´¤ò²¼¤²¤¿¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤äÂ©»Ò1¿Í¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¤Î°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¡Ö¼êºî¤ê°áÁõÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ä¤·¤í¤Ï¡¢2016Ç¯7·î¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¾Ð·âÀïÂâ¤ÎÌîÂ¼Ã¤¥Ë¤È·ëº§¡£2022Ç¯1·î¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¤ÆÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¤ä¤·¤íÍ¥¡¢Â©»Ò¤È¥Ï¥í¥¦¥£¥ó²¾Áõ
¢¡¤ä¤·¤íÍ¥¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
