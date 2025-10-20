ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡ÖTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡×¥¿¥¯¥·¡¼Áö¹Ô¥·¡¼¥ó¤ÏºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¶î»È¤·¡Ö£±²ó¤âÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê52¡Ë¤¬20Æü¡¢Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¡Ê94¡Ë¤Î¿·ºî±Ç²è¡ÖTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡×¡Ê11·î21Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¡£·àÃæ¤Ç¡¢Åìµþ¤Î¼ÆËô¤«¤é¿ÀÆàÀî¤ÎÍÕ»³¤Ë¤¢¤ë¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Þ¤Ç¥Þ¥À¥à¤òÁ÷¤ë¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤È¤·¤ÆÌ¾½ê¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤¬¡¢ºÇ¿·¤Î»£±Æµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿Ãæ¤Ç¤â¿Í¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¿Í¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë¸½¾ì¡×¤È¡¢»³ÅÄÁÈ¤Î¿´¤Î¤¢¤êÊý¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡ÖTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤Ï¡¢24Ç¯¤ËÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ³°¹ñºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿22Ç¯¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è¡Ö¥Ñ¥ê¥¿¥¯¥·¡¼¡×¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥«¥ê¥ª¥ó´ÆÆÄ¡Ë¤¬¸¶ºî¡£¤µ¤¨¤Ê¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¸Ä¿Í¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤¬¶öÁ³¡¢¾è¤»¤¿¿ÍÀ¸¤Î½ª³è¤Ë¸þ¤«¤¦¥Þ¥À¥à¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢1Æü¡¢Î¹¤ò¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡£ÌÚÂ¼¤Ï¸Ä¿Í¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Î±§º´Èþ¹ÀÆó¡¢ÇÜ¾Þ¤Ï85ºÐ¤Î¹âÌî¤¹¤ß¤ì¤ò±é¤¸¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÇÜ¾Þ¤¬»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Î91ºîÃæ¡¢70ºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÌÚÂ¼¤¬06Ç¯¤Î¼ç±é±Ç²è¡ÖÉð»Î¤Î°ìÊ¬¡×°ÊÍè19Ç¯¤Ö¤ê¤Î»³ÅÄÁÈ¤Ø¤Î»²²Ã¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤ºÇÜ¾Þ¤¬¡¢»³ÅÄÁÈ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»³ÅÄÁÈ¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤è¤¯Ê¬¤«¤ë»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ø³Ø¹»¡Ù¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼Çµï¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤«¡ÄºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¡¢±é¤¸¤Æ¹Í¤¨¤ë¿Í´Ö¤Î³Ø¹»¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÌÚÂ¼¤Ï¡¢ÇÜ¾Þ¤ËÂ³¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖÇÜ¾Þ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤Þ¤º¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»£±Æ¸½¾ì¤È¤¤¤¦Ë¤«¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ì½ï¤Ëºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£ºî¶È¾ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯¾è¤Ã¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡ÄË¤«¤Ê¤È¤³¤í¡×¤È»³ÅÄ´ÆÆÄ¤òÉ¾¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÁö¹Ô¥·¡¼¥ó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤À¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤È¡¢ËÍ¤¬¡¢¤¹¤ß¤ì¤µ¤ó¤ò¾è¤»¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï1²ó¤âÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Á´¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¤¹¤´¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¿Í¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë¸½¾ì¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´ÑµÒ¤Ë¡Ö°¦¾ð¤Î³ÎÇ§¡¢°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î´¶¼Õ¡¢µÕ¤Ë°¦¤¹¤ë¤³¤È¤Î¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤¼¤Ò¡¢²¿ÅÙ¤«¾è¼Ö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ÇÜ¾Þ¤ÈÌÚÂ¼¤Î¶¦±é¤Ï¡¢2004Ç¯¡ÊÊ¿16¡Ë¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡×°ÊÍè21Ç¯¤Ö¤ê¡£»³ÅÄÁÈ¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¡¢ÇÜ¾Þ¤Ï19Ç¯¡ÖÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡¡¤ªµ¢¤ê¡¡ÆÒ¤µ¤ó¡×°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê¡£
´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë¤Ï¡¢¼ã¤Æü¤Î¤¹¤ß¤ì¤ÎÉ×¡¦¾®Àîµ£Ìò¤ÎÇ÷ÅÄ¹§Ìé¡Ê48¡Ë¡¢¹ÀÆó¤ÎºÊ·°Ìò¤ÎÍ¥¹á¡Ê45¡Ë¡¢¥¯¥é¥ê¥Í¥Ã¥È¤¬ÆÀ°Õ¤Ê±§º´Èþ²È¤Î1¿ÍÌ¼ÆàºÚÌò¤ÎÃæÅçÎÜºÚ¡Ê19¡Ë¤È»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¡Ê94¡Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡ÖTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤Ï¡¢27Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹ºîÉÊ¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹ºîÉÊ¤È¤Ï¡¢37²ó¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°²ó¤ÎÆ±±Ç²èº×¤Ç½é¤á¤ÆÀß¤±¤é¤ì¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°ºîÉÊ¡¢¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°ºîÉÊ¤ÈÊÂ¤ÖÌÜ¶ÌºîÉÊ¤È¤·¤Æ±Ç²èº×¤ÎÃæÈ×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÂçºî¤ò¾å±Ç¤·¡¢24Ç¯¤ÏºÇ½é¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤ÆÊÆ±Ç²è¡Ö¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼2¡¡±ÑÍº¤ò¸Æ¤ÖÀ¼¡×¡Ê¥ê¥É¥ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È´ÆÆÄ¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¢¡¡ÖTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡×¡¡¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Î±§º´Èþ¹ÀÆó¡ÊÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢85ºÐ¤Î¹âÌî¤¹¤ß¤ì¡ÊÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡Ë¤ò¡¢Åìµþ¤Î¼ÆËô¤«¤é¿ÀÆàÀî¤ÎÍÕ»³¤Ë¤¢¤ë¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Þ¤ÇÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤¹¤ß¤ì¤¬¹ÀÆó¤Ë¡ÖÅìµþ¤Î¸«Ç¼¤á¤Ë´ó¤ê¤¿¤¤¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¡×¤È´ê¤¤½Ð¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢2¿Í¤ÇÈà½÷¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤ò½ä¤ë¤³¤È¤Ë¡£²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·ÂÇ¤Á²ò¤±¡¢¼¡Âè¤Ë¿´¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤¹¤ß¤ì¤Ï¼«¤é¤ÎÁÔÀä¤Ê²áµî¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£¤¿¤Ã¤¿1Æü¤ÎÎ¹¤¬2¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ËÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È´ñÀ×¡É¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¡£»£±Æ¤Ï2·î¤«¤é4·î¤Þ¤ÇÅìµþ¶á¹Ù¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÇÜ¾Þ¤¬¿ÛË¬¤µ¤¯¤é¤ò±é¤¸¤¿»³ÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÂåÉ½ºî¡ÖÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÉñÂæ¡¦¼ÆËô¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£