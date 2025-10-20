¤ª¹áÅ¹¤Î¼ã¼ç¿Í¤Î¹á¤ê¤ò¸À¤¤Åö¤Æ¤¿ÃË¤Ï¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡Ä¡¿µþ¤ÎÅÔ¤Î¹á¤ÎÏ© °ì£
¡Øµþ¤ÎÅÔ¤Î¹á¤ÎÏ© °ì¡Ù¡ÊÁú·îÀ±ÎÉ/KADOKAWA¡ËÂè3²ó¡ÚÁ´25²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Øµþ¤ÎÅÔ¤Î¹á¤ÎÏ© °ì¡Á»°¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
²ÈÂ²¤¬ÉÂ±¡¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¥¸ÍÂçµ±¤ÏµÁÌ³´¶¤Ç°å»Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆóÅÙÌÜ¤Î°å³ØÉô¼õ¸³¤Ë¼ºÇÔ¡£¤³¤ì°Ê¾å¡¢¿Æ¤ËÌÂÏÇ¤Ï¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¤ÈÀäË¾´¶¤Ë¤µ¤¤¤Ê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¹áÏ·ÊÞ¤Î¼ã¼ç¿Í¡¦±É·°¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£·°¤Î¤ªÅ¹¤Ë¾·¤«¤ì¤¿Âçµ±¤ÏÉô²°¤ËÉº¤¦¹á¤ê¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¹á¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤ê¡¢¡È¤ª¹á¤Î¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿Í¤òÌþ¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£·°¤Î¸µ¤Ç¹á¤ÎÆ»¤ò³Ø¤Ö·è°Õ¤ò¤·¤¿Âçµ±¤Ï¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß½Ð¤¹¡½¡½¡£µþÅÔ¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡È¤ª¹á¡É¤¬ËÂ¤°¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Øµþ¤ÎÅÔ¤Î¹á¤ÎÏ©¡Ù¡ÊÁ´3´¬¡Ë¤ò¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆ·ÇºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
²ÈÂ²¤¬ÉÂ±¡¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¥¸ÍÂçµ±¤ÏµÁÌ³´¶¤Ç°å»Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆóÅÙÌÜ¤Î°å³ØÉô¼õ¸³¤Ë¼ºÇÔ¡£¤³¤ì°Ê¾å¡¢¿Æ¤ËÌÂÏÇ¤Ï¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¤ÈÀäË¾´¶¤Ë¤µ¤¤¤Ê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¹áÏ·ÊÞ¤Î¼ã¼ç¿Í¡¦±É·°¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£·°¤Î¤ªÅ¹¤Ë¾·¤«¤ì¤¿Âçµ±¤ÏÉô²°¤ËÉº¤¦¹á¤ê¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¹á¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤ê¡¢¡È¤ª¹á¤Î¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿Í¤òÌþ¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£·°¤Î¸µ¤Ç¹á¤ÎÆ»¤ò³Ø¤Ö·è°Õ¤ò¤·¤¿Âçµ±¤Ï¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß½Ð¤¹¡½¡½¡£µþÅÔ¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡È¤ª¹á¡É¤¬ËÂ¤°¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Øµþ¤ÎÅÔ¤Î¹á¤ÎÏ©¡Ù¡ÊÁ´3´¬¡Ë¤ò¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆ·ÇºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª