Á°ÅÄ·òÂÀ¤Ïµð¿ÍÆþ¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¼±¼Ô¤¬¡ÖÇ»¸ü¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÍýÍ³...¡ÖDeNA¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬µð¿Í¡×
¥×¥íÌîµåDeNA¤Î¸µ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¹âÌÚË»á¤¬¡¢2025Ç¯10·î18Æü¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¹¹¿·¤·¡¢Íè¥·¡¼¥º¥óÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¸µÂç¥ê¡¼¥¬¡¼Á°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¡Ê37¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Î¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¯µð¿Í¤ËÆþ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
µð¿ÍÆþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡Ö80¡ó¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¡×
Á°ÅÄ¤Ï15Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£Âç¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Í¥½¥¿¡¦¥Ä¥¤¥ó¥º¡¢¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï8·î¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹»±²¼3A¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á°ÅÄ¤ÏÍè¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µð¿Í¤¬³ÍÆÀÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
µð¿Í¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¡¢¥ê¡¼¥°3°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Î²ÝÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÀïÎÏÊä¶¯¤Ç¡¢Á°ÅÄ¤ÏÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¡£
¹âÌÚ»á¤ÏÁ°ÅÄ¤Îµð¿ÍÆþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö80¡ó¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¤ª¶â¤Î¶¥Áè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£´Ä¶¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡£¥Þ¥¨¥±¥ó¤Ï¤â¤¦¤ª¶â¤Ë¤Ïº¤¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬Ç»¸ü¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£DeMA¤â¥Þ¥¨¥±¥ó¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¡¢µð¿Í¤«¤Ê¤È¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µð¿ÍÆþ¤ê¤ò¡ÖÇ»¸ü¡×¤È¤·¤ÆÍýÍ³¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎºÇÇ¯Ä¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡Ö¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Êµð¿Í¤Ë¤Ï¡Ë¥Þ¡¼·¯¡ÊÅÄÃæ¾Âç¡Ë¤¬¤¤¤ë¡¢ºäËÜ¡ÊÍ¦¿Í¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£Æ±µéÀ¸¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢²ñÏÃ¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡£DeNA¤Ï¡¢¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢µÜºê¡ÊÉÒÏº¡Ë¤°¤é¤¤¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊµÜºê¤Ï¡ËÌî¼ê¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎºÇÇ¯Ä¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¥Þ¡¼·¯¤äºäËÜ¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢ÎØ¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¡×
µð¿Í¤Ë½êÂ°¤¹¤ëºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¡¢ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤È¤â¤Ë1988Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢Á°ÅÄ¤È¤ÏÆ±µéÀ¸¤À¡£ÅÄÃæ¤Ïºò¥ª¥Õ¡¢¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿³ÚÅ·¤«¤éµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥óÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¹âÌÚ»á¤Ï¡¢ºäËÜ¤ÈÅÄÃæ¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂ¾¤Ë¡¢µð¿Í¤ÎÅê¼êÎÏ¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤ò»ØÅ¦¡£¡ÖCS¡Ê¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¤ì¤À¤±ÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡Ö¡Êµð¿Í¤Ï¡ËÀäÂÐ¤Ë¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤ÈÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤¯¤È»×¤¦¡£¥Þ¥¨¥±¥ó¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢º£¤Î¼ã¼Ô¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢²æ¡¹¤Ë¶á¤¤´¶¾ð¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éµð¿Í¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£¡Ê¸½Ìò¤¬¡Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤³¤È¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£¿ÍÀ¸Àß·×¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¹ü¤òËä¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÍè¤ë¤È»×¤¦¡£¥Þ¥¨¥±¥ó¤ÏÀäÂÐ¤ËÆ¯¤±¤ë¡£¤Ê¤ó¤Î¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¯µð¿Í¤ËÆþ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×
¥Á¡¼¥à¤ÏCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°2°ÌDeNA¤Ë2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤ÆÇÔÂà¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºå¿À¤¬¡¢CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇDeNA¤ò4¾¡¡Êºå¿À¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸1¾¡¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ç²¼¤·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£