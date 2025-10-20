´ØÅì¤Ï24Æü(¶â)¤¬´¨¤µ¤Î¥Ô¡¼¥¯¡¡Ä«¤Ï10¡î¤ò²¼²ó¤ë½ê¤â¡¡ÉþÁõÁª¤Ó¤È´¨ÃÈº¹¤ËÃí°Õ
´ØÅì¤Ï´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢24Æü¤ò¥Ô¡¼¥¯¤ËÎä¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇÄãµ¤²¹¤Ï10¡î¤ò²¼²ó¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¡£µ¨Àá¤¬°ìµ¤¤Ë¿Ê¤ß¡¢»Ô³¹ÃÏ¤ÎÌÚ¡¹¤âËÜ³ÊÅª¤Ë¿§¤Å¤¯¸«¹þ¤ß¡£Ä«ÈÕ¤ÏÎä¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÉþÁõÁª¤Ó¤ËÃí°Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÃí°Õ¡£
24Æü(¶â)º¢¤Þ¤Ç´¨µ¤¤¬µïºÂ¤ë
º£Æü20Æü(·î)¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ç¡Ö½éÀã¡×¤ä¡Ö½é´§Àã¡×¤ÎÅß¤ÎÊØ¤ê¤¬Â³¡¹¤ÈÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î´¨µ¤¤Ï»³¤äÆ½¤ÇÀã¤ò¹ß¤é¤»¤ë¥ì¥Ù¥ë(¾å¶õ1500mÉÕ¶á¤Ç0¡î°Ê²¼)¤Ç¤¹¡£Ê¿ÃÏ¤ÇÀã¤ò¹ß¤é¤»¤ë´¨µ¤(¾å¶õ1500mÉÕ¶á¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹6¡î°Ê²¼)¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤âËÌÉô¤Î°ìÉô¤Ë¸Â¤é¤ì¡¢ÀÑÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÌÀÆü21Æü(²Ð)¤«¤é24Æü(¶â)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë´¨µ¤¤¬µïºÂ¤ê¡¢Ä«ÈÕ¤òÃæ¿´¤ËÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
È©´¨¤µ¤¬Â³¤¯¡¡Ä«¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï24Æü(¶â)º¢
¤³¤ÎÀè¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ä«ÈÕ¤òÃæ¿´¤ËÎä¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤Ç¤Ï10¡î¤ò²¼²ó¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë24Æü(¶â)¤Ï±§ÅÔµÜ¤Ç8¡î¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢º£µ¨°ìÈÖÄã¤¤µ¤²¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤¬É¬Í×¤Ê¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇÄãµ¤²¹¤¬8¡î°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¹ÈÍÕ¤¬¿Ê¤à¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤âËÜ³ÊÅª¤Ê¹ÈÍÕ¤¬¿Ê¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
24Æü(¶â)¤ÏÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤â10¡î¶á¤¯¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£11·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤«¤Ã¤¿Æü¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¨Àá¤¬°ìµ¤¤ËÁ°¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£ÉþÁõÁª¤Ó¤Ë½½Ê¬¤·¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Íè½µ¤ÏÅìµþÅÔ¿´¤Ç¡ÖÌÚ¸Ï¤é¤·¡×¤¬¿á¤¯¤«
¤³¤ÎÀè¤ÏÅ·µ¤¤¬¼þ´üÅª¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£25Æü(ÅÚ)¤«¤é26Æü(Æü)¤Ï±«¤¬¹ß¤ë¤¿¤á¡¢³°¤Ç¤Î¹Ô³Ú¤Ë¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤ÎÅ·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
27Æü(·î)¤Î¸áÁ°¤Ë¤«¤±¤ÆÁ°Àþ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Á°Àþ¤¬ÄÌ²á¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¡ÖÌÚ¸Ï¤é¤·¡×¤¬¿á¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Îä¤¿¤¤ËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÂÎ´¶Åª¤Ë¤Ïµ¤²¹¤Î¿ô»ú¤è¤ê´¨¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ìë¤Ï¥°¥Ã¤ÈÎä¤¨¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÉþÁõ¤Ç¤¦¤Þ¤¯Ä´Àá¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÅì¤Î¹ÈÍÕ¤Î¸«¤´¤í¤Ï?
ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤¬9Æü(ÌÚ)¤ËÈ¯É½¤·¤¿¹ÈÍÕ¸«¤´¤íÍ½ÁÛ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËÌÉô¤Ç¹ÈÍÕ¤Î¸«¤´¤í¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Æü¸÷¡¦µ´ÅÜÀî¤Ç¤Ï23Æü(ÌÚ)¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹âÈø»³¤Ç¤Ï11·î21Æü¤Î¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÈÍÕ¼í¤ê¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¤ëÊý¤Ï¡¢¤ªÌòÎ©¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£