Ìµ¿Í±Ø½÷»Ò¤Ï±Ç¤¨¤ë!? ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³«Àß1È¯ÌÜ¤È¤·¤ÆÈë¶±Ø¤ËÍè¤Æ¤ß¤¿¤±¤ì¤É¡¿±Ø¤Ï¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë¹Ô¤±£
¡Ø±Ø¤Ï¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë¹Ô¤±¡Ù¡Ê¾®ºä½Ó»Ë/ÃÝ½ñË¼¡ËÂè3²ó¡ÚÁ´9²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø±Ø¤Ï¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë¹Ô¤±¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
Å´Æ»¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¡Ö»ä¡×¤¬¡¢Èë¶¤Ë¥Ý¥Ä¥ó¤È¤¢¤ëÌµ¿Í±Ø¤«¤éÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Î¤È¤Ê¤ê¤Ë¤¢¤ëÌµ¿Í±Ø¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎÌµ¿Í±Ø¤ò¤á¤°¤ê¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤´»þÀ¤¤Ç¼¡¡¹¤ÈÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÈë¶±Ø¡¢Ìµ¿Í±Ø¡¢¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«? ¤¢¤é¤æ¤ë±Ø¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡Ø±Ø¤Ï¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë¹Ô¤±¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
