¡ÚµÆ²Ö¾Þ¡Û¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ï¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ£²Ãå¤«¤é¤ÎµÕÅ¾£Ö¤Ø¡¡¿Ø±Ä¡Ö£±²ó»È¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¤ÎÄ¥¤ê¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡Âè£¸£¶²óµÆ²Ö¾Þ¡¦£Ç£±¡Ê£±£°·î£²£¶Æü¡¢µþÅÔ¡¦¼Ç£³£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡á£²£°Æü¡¢·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó
¡¡¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡Ê²´£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦Í§Æ»¹¯É×±¹¼Ë¡¢Éã¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢¡Ë¤¬¡¢¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ£²Ãå¤«¤é¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤òÁÀ¤¦¡£Âç¹¾½õ¼ê¤Ï¡Ö£±²ó»È¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¤ÎÄ¥¤ê¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£À®Ä¹ÌÌ¤Ç¤â¾õÂÖÌÌ¤Ç¤â¾å¾º¶ÊÀþ¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£
¡¡½©½éÀï¤ÎÁ°Áö¤Ï¾¡¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¥ó¥°¤Î·è¤á¼ê¤Ë¶þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤â²æËý¤¬Íø¤¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¤µ¤ì¤ë·Á¤Ç¤âÆ§¤óÄ¥¤ì¤¿¡£Æ±½õ¼ê¤Ï¡ÖÆâÍÆ¤Ï¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡£Â®¤¤¾å¤¬¤ê¤ò»È¤¨¤¿¤·¡¢ÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡£³£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÅ¬À¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼£³Ãå¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢Ç½ÎÏ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯À¤Âå¾å°Ì¡£Æ±½õ¼ê¤Ï¡Ö¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤ÎµÓ¤¤¤í¤Ï¾¡¤Ã¤¿ÇÏ¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤·¡¢»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£