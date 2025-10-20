¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¡È¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡É»È¤¤Êý ¡ÖÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÆÃÁõ¼Ö¡×¤È¤Ï¡© ³°¹ñ¿Í¤Ê¤é¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯É¬»ê!?
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¢¥«¥ó¡×¡½¡½´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¡ÖÃÏ¿ÌÂÎ¸³¼Ö¡×¤ÎÃæ¤Ç»×¤ï¤ºÀ¼¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³ÆÍ¤¾å¤²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¾²¤¬Âç¤¤¯¤¦¤Í¤ê¡¢ÂÎ¤¬Êü¤ê½Ð¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾×·â¤¬½ª¤ï¤ê¤«¤È»×¤¦¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²£ÍÉ¤ì¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÍÉ¤é¤¹¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡ÛÃÏ¿ÌÂÎ¸³¼Ö¤Îµ¡Ç½¤ÈÁõÃÖ¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡Ö¤â¤·¤³¤ì¤¬Á°¿¨¤ì¤â¤Ê¤¯Íè¤¿¤é¡×¡ÖÂÑ¿Ì¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬´õÇö¤ÊÂçÀµ»þÂå¤ÎÌÚÂ¤²È²°¤Ê¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡×¤ÈÁÛÁü¤·¡¢ÂÎ¸³¤Ï°ì½Ö¤Ç¡ÖÍ·¤Ó¡×´¶³Ð¤«¤é¡Ö¶²ÉÝ¡×¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤è¤¯ÃÏ¿ÌÂÎ¸³¼Ö¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤Ï¿Íµ¤¤Ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÅª¤Ë¤âÂª¤¨¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÃÏ¿ÌÂÎ¸³¼Ö¡Êµ¯¿Ì¼Ö¡Ë¤ÏËÉºÒ¶µ°éÀìÍÑ¤ÎÆÃÁõ¼Ö¤Ç¤¹¡£1995¡ÊÊ¿À®7¡ËÇ¯¤Îºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ËÉºÒ¶µ°é¤Î¤¿¤áÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÇÆ³Æþ¤ÎÆ°¤¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤âµ»½Ñ²þÎÉ¤ò¿Ê¤á¤ÆÉáµÚ¤¬²ÃÂ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¿ÌÂÎ¸³¼Ö¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤¬¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¤ËÌó100ÂæÄøÅÙ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·À¤³¦Åª¤Ë¤ÏÎã¤ò¸«¤Ê¤¤ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¤«¤Ê¤êÆÃ¼ì¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡³¤³°¤Ç¤ÏÃÏ¿Ì¤½¤Î¤â¤Î¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µ¯¿ÌÁõÃÖ¤Ï»ÜÀß¸ÇÄê¼°¤ÇÂç³Ø¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤Î¡ÖÃÏ¿Ì¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡×¡ÊÃÏ¿ÌÇÈ¤òºÆ¸½¤¹¤ëÍÉÆ°Âæ¡¢shake table¡Ë¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤â°ìÈÌ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÂæÏÑ¡¦Ãæ¹ñ¡¦¥È¥ë¥³¤Ê¤ÉÃÏ¿Ì¾ï½±¹ñ¤Ë¤Ï¡¢ËÉºÒ¶µ°éÍÑ¤È¤·¤Æ¡ÖÃÏ¿ÌÂÎ¸³´Û¡×¤ä¡ÖËÉºÒ¶µ°é¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ÎÃæ¤Ë°ìÈÌ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÃÏ¿ÌÂÎ¸³ÁõÃÖ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ëÎã¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃÁõ¼Ö¤ò»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤Þ¤Ç½ä²ó¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂæÏÑ¤¬ÆüËÜ¤«¤éÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»î¸³Åª¤ÊÎã³°¤Ç¤¹¡£
¡¡É®¼Ô¡Ê·î´©PANZERÊÔ½¸Éô¡Ë¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÎÃÏ¿ÌÂÎ¸³¼Ö¤Ç¤¹¡£Æ±¸©¤Ë¤ÏÅìÉô¡¦À¾Éô¡¦ÃæÉô¡¦²¼ÅÄ¤Ë³Æ1Âæ¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¸³¤·¤¿ÅìÉô¤Î¼ÖÂÎ¤Ï¡¢Æ³Æþ3Ç¯ÌÜ¤ÎÆüÌîÀ½¥È¥é¥Ã¥¯¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢À½ºî¤·¤¿¤Î¤Ï¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¤ÎÈôÄ»ÆÃÁõ¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î²ñ¼Ò¤ÏÃÏ¿ÌÂÎ¸³¼ÖÀ½Â¤¤Ç¤Ï¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ê¡¢ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖA-EQ3AC2¡×¤Ê¤É¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AC¥µ¡¼¥Ü¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë3¼¡¸µ¤ÎÍÉ¤ì¤òºÆ¸½¤·¡¢³°ÉôÅÅ¸»ÉÔÍ×¤Ç¼ÖÎ¾ÅëºÜ¤ÎÈ¯ÅÅµ¡¤Ç²ÔÆ¯¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÈïºÒÃÏ¤ÇÅÅ¸»»Ù±ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËVR¥´¡¼¥°¥ë¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¡ÖËÉºÒVRÃÏ¿ÌÂÎ¸³¼Ö¡×¤â³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¿ÌÂÎ¸³¼Ö¤Î²Á³Ê¤Ï¡©
¡¡ÃÏ¿ÌÂÎ¸³¼Ö¤Ë¤Ï´ûÀ½ÉÊ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼õÃíÀ¸»ºÉÊ¡£»ÅÍÍ¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎËÉºÒµ»½Ñ¸¦µæ¤È¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Îµ»½Ñ¤Î¿è¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÁõ¼Ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡2000Ç¯Âå°Ê¹ß¤«¤é¹âÀÇ½²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¿ÌÅÙ7¤Þ¤ÇºÆ¸½²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¿¤ÀÍÉ¤é¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ç¤°Õ¤ÎÍÉ¤ìÊýÀßÄê¤ä²áµî¤ÎÃÏ¿Ì¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÃÏ¿Ì¤òÁ°¸å¡¦º¸±¦¡¦¾å²¼¤Î3¼¡¸µ¤ÎÍÉ¤ì¤ÇÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Ê¤É¾ÍèÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÃÏ¿Ì¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¼ÖÎ¾¤ÎÄ´Ã£²Á³Ê¤ÏÌó3000Ëü±ß¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¼õÃíÀ¸»ºÉÊ¤Î¤¿¤áÃÍÃÊ¤Ï¾å²¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¹âµ¬³ÊµßµÞ¼Ö¤¬Ìó1000Ëü±ß¡¢¼«±ÒÂâ¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ÚÁõ¹Ãµ¡Æ°¼Ö¤¬Ìó3000Ëü±ß¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Ìó3t¤Î¥·¥ã¡¼¥·¤ËÌó4t¤Îµ¯¿ÌÁõÃÖ¤ÈÂÎ¸³¼Ô¤òºÜ¤»¤Æ¡¢¼«¤é¿ÌÅÙ7¤ÇÍÉ¤é¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤»È¤¤Êý¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¼ÖÂÎ¤Ë¤«¤Ê¤êÉé²Ù¤¬³Ý¤«¤ê¸Î¾ã¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¹½Â¤¾å¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥³¥Í¥¯¥¿¡¼¤äÃ¼»Ò¤¬¼åÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤Á¤³¤Á½ä²ó¤¹¤ë¤Î¤ÇÁö¹Ôµ÷Î¥¤âÄ¹¤¯¡¢¼÷Ì¿¤âÃ»¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÎð¤¬¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¸Î¾ãËÉ»ß¤Î¤¿¤á¿ÌÅÙ7¤ÏºîÆ°¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÃÏ¿ÌÂÎ¸³¼Ö¤¬ÆüËÜ¤ÇÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¾ï½±¹ñ¤Ç¤¢¤êËÉºÒ¶µ°é¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Êµ¯¿ÌÁõÃÖ¤òÀ½Â¤¤·ÆÃÁõ¼Ö¤òºî¤ëµ»½ÑÎÏ¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ë³°¹ñ¿Í¤ÏÃÏ¿Ì¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤È¶Ã¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÆüËÜ¿Í¤¬ÎäÀÅ¤Ç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤â¶Ã¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎËÉºÒÂÎÀ©¤ÏÀ¤³¦ºÇÀèÃ¼¤Ç¤¹¡£ÃÏ¿ÌÂÎ¸³¼Ö¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤ÎÃÏ¿Ì´·¤ì¡Ê¤à¤ä¤ß¤Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ë¤ä¹ñÅÚ¶¯¿Ù²½¤Ë¤â°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤òÃ±¤Ë¿ÌÅÙ¤ä¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Î¿ô»ú¤ÇÃÎ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ô½½ÉÃ¤À¤±¤Ç¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¢¥«¥ó¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÊª¤ÈÁø¶ø¤·¤¿»þ¤Î¿´¹½¤¨¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÏ¿ÌÂÎ¸³¼Ö¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤éÍÉ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ËÜÈÖ¤Ï¤¤¤ÄÍè¤Æ¡¢¤¤¤Ä½ª¤ï¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í¾¿Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¼ÂÀ¸³è¤Ç¡Ö¤³¤ÎÍÉ¤ì¤Ï¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤³¤ë¡×¤³¤È¡¢¡ÖÆÍÁ³¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤ò½±¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡×¡£ÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï»Ò¶¡Í¥Àè¤ÇÂç¿Í¤Ï±óÎ¸¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤ÆÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
