ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ËÇ÷ÅÄ¹§Ìé¤¬¥¿¥¸¥¿¥¸¡¡¾å±Ç¸å¤Î´ÑµÒ¤Ë¶²½Ì¤·¤Þ¤¯¤ê¡Öº£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÈÇ÷ÅÄ¹§Ìé¤¬20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¼ç±é¤Î±Ç²è¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¡Ê11·î21Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï⋯ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤ò¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤ò¤¹¤ëÌÚÂ¼ÂóºÈ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç½éÅÐ¾ì¿·ºî1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢2022Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è¡Ø¥Ñ¥ê¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤¬¸¶ºî¡£¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¡¢ÎáÏÂ¤È¡¢ÆüËÜ¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤òÄ¹Ç¯ÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤¬¡¢¹ï¡¹¤ÈÊÑ²½¤¹¤ëÂçÅÔ»Ô¡ãÅìµþ¡ä¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Î´î¤Ó¤òëð¤¤¤¢¤²¤ë¡¢´¶Æ°¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
¡¡ÇÜ¾Þ¤Ï½ª³è¤Ë¸þ¤«¤¦¥Þ¥À¥à¡¦¹âÌî¤¹¤ß¤ì¤È¡¢ÌÚÂ¼¤ÏÝµ¡¹¤È¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¡¦±§º´Èþ¹ÀÆó¤ò±é¤¸¡¢¡È¤¿¤Ã¤¿1Æü¤ÎÎ¹¡É¤òÄÌ¤·¤Æ¿´¤òÄÌ¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¡£¤¹¤ß¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤Ë°Å¤¤±Æ¤òÍî¤È¤·¡¢·ëº§¸å¤Ë¤Ò¤ç¤¦ÊÑ¤¹¤ë¾®Àîµ£¤òÇ÷ÅÄ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾å±é¸å¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¤¢¤Ã¤ÆÇ÷ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡×¤È¶²½Ì¤·¤Ê¤¬¤éÀÚ¤ê½Ð¤¹¤ÈÌÚÂ¼¤«¤é¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤«¤·¤³¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿Êý¤¿¤Á¤«¤é¡È¤¢¤¤¤Ä¼è¤êÁ¶¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤¿¡£²þ¤á¤Æ¡¢Ç÷ÅÄ¤Ï¡Ö¤«¤·¤³¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢º£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·Ä¾¤·¡¢Çï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤Ç¤Ï»³ÅÄ´ÆÆÄ¤«¤éÇ÷ÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÆóËçÌÜ¤Î¶õµ¤¡£¿§µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¡Öº£¤Þ¤Ç½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡£¼þ¤ê¤ËÌ£Êý¤â¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¡Ä¡×¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿¤½¤¦¡£¤¹¤ë¤ÈÌÚÂ¼¤¬¡ÖÌ£Êý¤â¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¸½¾ì¤Ï¤ß¤ó¤ÊÌ£Êý¤Ç¤·¤ç¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤é¤ì¡¢Ç÷ÅÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¡£ËÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¤·¤¿¤é¿§µ¤¤¬½Ð¤ë¤è¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÌ£Êý¡×¤È¤·¤É¤í¤â¤É¤í¤ÇÊÛ²ò¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç²¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤«Äó°Æ¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¶á¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤½¤³¤À¤±¤ò³Î¤«¤Ë±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤«¤ó¤À¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤Ï°Û¾ï¤Ê¿Í´Ö¤À¤±¤ÉÈà¤À¤±°ã¤¦¼ïÎà¤Î¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤Î°Û¾ïÀ¤ÏËÍ¤¿¤Á¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¡£¤½¤ì¤¬¡¢Èà¤Î¾ì¹ç¤Ï°ÛÍÍ¤Ë¤Õ¤¯¤é¤ó¤Ç¤¤Æ¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÈà¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¿Í´Ö¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÇ÷ÅÄ¤¬¡Ö¤½¤ì¤ò¡¢¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ïº£¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë»ØÅ¦¡£Ç÷ÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤Ïº¬¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤Î¤Ç¤³¤ì¤Ï³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡×¤È½ª»Ï¥¿¥¸¥¿¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¿©¤¤²¼¤¬¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2¿Í¤Î¤Û¤«¡¢Í¥¹á¡¢ÃæÅçÎÜºÚ¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï⋯ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤ò¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤ò¤¹¤ëÌÚÂ¼ÂóºÈ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç½éÅÐ¾ì¿·ºî1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢2022Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è¡Ø¥Ñ¥ê¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤¬¸¶ºî¡£¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¡¢ÎáÏÂ¤È¡¢ÆüËÜ¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤òÄ¹Ç¯ÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤¬¡¢¹ï¡¹¤ÈÊÑ²½¤¹¤ëÂçÅÔ»Ô¡ãÅìµþ¡ä¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Î´î¤Ó¤òëð¤¤¤¢¤²¤ë¡¢´¶Æ°¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
¡¡¾å±é¸å¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¤¢¤Ã¤ÆÇ÷ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡×¤È¶²½Ì¤·¤Ê¤¬¤éÀÚ¤ê½Ð¤¹¤ÈÌÚÂ¼¤«¤é¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤«¤·¤³¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿Êý¤¿¤Á¤«¤é¡È¤¢¤¤¤Ä¼è¤êÁ¶¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤¿¡£²þ¤á¤Æ¡¢Ç÷ÅÄ¤Ï¡Ö¤«¤·¤³¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢º£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·Ä¾¤·¡¢Çï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤Ç¤Ï»³ÅÄ´ÆÆÄ¤«¤éÇ÷ÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÆóËçÌÜ¤Î¶õµ¤¡£¿§µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¡Öº£¤Þ¤Ç½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡£¼þ¤ê¤ËÌ£Êý¤â¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¡Ä¡×¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿¤½¤¦¡£¤¹¤ë¤ÈÌÚÂ¼¤¬¡ÖÌ£Êý¤â¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¸½¾ì¤Ï¤ß¤ó¤ÊÌ£Êý¤Ç¤·¤ç¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤é¤ì¡¢Ç÷ÅÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¡£ËÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¤·¤¿¤é¿§µ¤¤¬½Ð¤ë¤è¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÌ£Êý¡×¤È¤·¤É¤í¤â¤É¤í¤ÇÊÛ²ò¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç²¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤«Äó°Æ¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¶á¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤½¤³¤À¤±¤ò³Î¤«¤Ë±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤«¤ó¤À¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤Ï°Û¾ï¤Ê¿Í´Ö¤À¤±¤ÉÈà¤À¤±°ã¤¦¼ïÎà¤Î¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤Î°Û¾ïÀ¤ÏËÍ¤¿¤Á¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¡£¤½¤ì¤¬¡¢Èà¤Î¾ì¹ç¤Ï°ÛÍÍ¤Ë¤Õ¤¯¤é¤ó¤Ç¤¤Æ¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÈà¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¿Í´Ö¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÇ÷ÅÄ¤¬¡Ö¤½¤ì¤ò¡¢¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ïº£¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë»ØÅ¦¡£Ç÷ÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤Ïº¬¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤Î¤Ç¤³¤ì¤Ï³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡×¤È½ª»Ï¥¿¥¸¥¿¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¿©¤¤²¼¤¬¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2¿Í¤Î¤Û¤«¡¢Í¥¹á¡¢ÃæÅçÎÜºÚ¤â»²²Ã¤·¤¿¡£