±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¡¡ÂçÀèÇÚ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ø¡ª2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÆó¿Í¤È¤â¥Þ¥Þ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×
¡¡¡ÖAAA¡×±§Ìî¼ÂºÌ»Ò(39)¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÀèÇÚ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡±§Ìî¤Ï¡ÖÂçÀèÇÚ¡¢¸öÅÄÐÔÌ¤ÍÍ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ø¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¤Î¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö²ÎÀ¼¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢°áÁõ¡¢±é½Ð¡¢¤É¤³¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¿´¤òÄÏ¤Þ¤ì¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ë¤Õ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶½Ê³¤òÅÁ¤¨¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖËÜÈÖÄ¾Á°¤ÎâÁ¤·²á¤®¤ëÐÔÌ¤ÍÍ¤È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸öÅÄ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿ä¤·¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¿À¡×¡ÖÆó¿Í¤È¤â¥Þ¥Þ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£