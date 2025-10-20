¡È»ñ¸»Âç¹ñ¡É¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ç¿·ÂçÅýÎÎ¤¬ÃÂÀ¸ ¡ÖÈ¿ÊÆ¡×¢ª¡ÖÂÐÊÆ¶¨Ä´¡×¤Ø ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬Ç®»ëÀþ
»ñ¸»Âç¹ñ¤È¸À¤ï¤ì¤ëÆîÊÆ¡¦¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ç¿·¤¿¤ÊÂçÅýÎÎ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤è¤½20Ç¯Â³¤¤¤¿¡ÖÈ¿ÊÆÀ¯ºö¡×¤ÎÅ¾´¹¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÇ®¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡Öº£¡¢¥í¥É¥ê¥´¡¦¥Ñ¥¹»á¤¬²ñ¾ì¤Ë¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤Ê´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂçÅýÎÎÁªµó¤Î·èÁªÅêÉ¼¡£¾¡Íø¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÆ»¤Î¥í¥É¥ê¥´¡¦¥Ñ¥¹¾å±¡µÄ°÷¤Ç¤¹¡£
ÃæÆ»ÇÉ¡¡¥í¥É¥ê¥´¡¦¥Ñ¥¹»á
¡Ö»ä¤¬¾¡¤Ã¤¿¤«Éé¤±¤¿¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤³¤½¤¬Ì±¼ç¼çµÁ¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¸øÌó¤Ë°ÙÂØ¤Î°ÂÄê¤äÍ¢½Ð¼«Í³²½¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¡¢¤ª¤è¤½20Ç¯Â³¤¤¤¿º¸ÍãÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ë¡ÖÈ¿ÊÆÏ©Àþ¡×¤«¤é¡ÖÂÐÊÆ¶¨Ä´Ï©Àþ¡×¤ØÅ¾´¹¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ÏÅ·Á³¥¬¥¹¤ä°¡±ô¤Ê¤É¤ò»º½Ð¤¹¤ë»ñ¸»Âç¹ñ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¥ê¥Á¥¦¥à¡×¤Ï¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥¦¥æ¥Ë±ö¸Ð¤Î¼þÊÕ¤ËÀ¤³¦¤Î¤ª¤è¤½2³ä¤¬ËäÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÃÏ²¼»ñ¸»¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±
¡Ö¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ç¤Ï25¡Á30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈ¿ÊÆÀ¯¸¢¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤É¤Á¤é¤Î¸õÊä¤âÊÆ¹ñ¤È¤Î¶¯¸Ç¤ÇÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¿·¤¿¤ÊÊÑ³×¤Îµ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÃæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¤Ê¤É¤Î»ñ¸»³«È¯¤Ç¤â¶¨ÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀìÌç²È¤Ï¡¢À¯¸¢¸òÂå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡¡¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥ô¥¡¥«¡¼¥Î¶µ¼ø
¡Ö¿·À¯¸¢¤ÏÃæ¹ñ¤È¤Î¼è°ú¤òÌµ¸ú¤Ë¤¹¤ë¤«ÇÓ½ü¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ÏÃÏÍýÅª¤Ë¤âÃÏÀ¯³ØÅª¤Ë¤âÆîÊÆ¤ÎÃæ¤ÇÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂå¤ï¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤¿¡×
ËÇ°×¤äËãÌô¤ÎÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ä¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ê¤É¤È¤Î´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡£¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤È¤Î´Ø·¸¤ò²þÁ±¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢»ñ¸»³ÎÊÝ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤âÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬µÞ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ü¥ê¥Ó¥¢¡¦¥é¥Ñ¥¹»ÔÌ±
¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬À¯¼£¡¦¶µ°é¡¦Ê¸²½¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë³èÆ°¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÌäÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¡¢¿Í¤Î´¶¾ð¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¤²á·ã¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤¬¿¿¤ÎÍ§¹¥´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ç´¤ê¶¯¤¤³°¸òÅØÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£