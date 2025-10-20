¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÏÏ¢Î©¹ç°Õ¤â¡ÖÍ¥Àè½ç°Ì¤¬Á´Á³°ã¤¦¡×À±¹À»á¤¬»ä¸«¡ÖµÈÂ¼¤µ¤ó¤ÏÄê¿ôºï¸º¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¤È½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬ºÇÍ¥Àè¡×
¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡ª¡×¤¬£²£°ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÏ¢Î©¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢°Ý¿·¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤È¤·¤¿¡ÖµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Î¾ÅÞ¤Ï£²£°ÆüÍ¼¤Ë¤âÏ¢Î©À¯¸¢¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£°Ý¿·¤¬¶¯¹Å¤ËÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ë°Õ¸þ¤Ç¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤Î£±³äºï¸º¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡£Ô£Â£Ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ±¹À»á¤Ï¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤ò½ä¤Ã¤ÆÏ¢Î©Î¥Ã¦¤·¤¿¸øÌÀÅÞ¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¸øÌÀÅÞ¤«¤é¤¹¤ë¤È´ë¶ÈÃÄÂÎ¡¦¸¥¶â¤ÎÌäÂê¤¬Í¥Àè¡¢µÈÂ¼¤µ¤ó¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÄê¿ôºï¸º¤¬Í¥Àè¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¡Ê¼óÈÉ»ØÌ¾¤Ç¡Ë¹â»ÔÁáÉÄ¤È½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Í¥Àè½ç°Ì¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹Í¤¨¤ëÍ¥Àè½ç°Ì¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÂ¿¾¯¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢º£²ó¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤ÇÄÌ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£Í¥Àè½ç°Ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£