Ì£¤ÎÁÇ ¡ÖÇòÊÆ¿©¤Ù¤¿¤¤¡×7³äÄ¶ Åü¼Á¥±¥¢1200¿ÍÄ´ºº

Ì£¤ÎÁÇ¼Ò¤Ï¡¢Åü¼Á¥±¥¢¤ÎÅö»ö¼Ô1200Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÇòÊÆÂ»¼º¤Ë¤è¤ë¹¬Ê¡ÅÙÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢10·î17Æü¤ËËÜ¼Ò¤Ç·ë²ÌÈ¯É½²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£
Ä´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖÇòÊÆ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¡ØÅü¼Á¥±¥¢¡Ù¤¬¤Ç¤¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ì¤Ð¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÌó8³ä¡Ê78¡¦7¡ó¡Ë¤Ë¾å¤ê¡¢Åü¼Á¥±¥¢Ãæ¤ÇÇòÊÆ¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Ê522¿Í¡Ë¤Î¤¦¤Á¡ÖËÜÅö¤ÏÇòÊÆ¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï7³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
Ì£¤ÎÁÇ¤Ï¡¢2024Ç¯3·î¤Ë¿æÈÓ´ïÀìÍÑÄ´ÍýÎÁ¡ÖÇòÊÆ¤É¤¦¤¾¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÈ¼«¹ÚÁÇ¤ÎÆ¯¤¤Ç¿©ÉÊ¤Î¡ÖÅü¼Á¤Î¾Ã²½µÛ¼ý¤Î¤µ¤ì¤ä¤¹¤µ¡×¤òÉ½¤¹»ØÉ¸¡áGIÃÍ¤ò¸¼ÊÆÊÂ¤ß¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¾¦ÉÊ¡£¡ÖÇòÊÆ¤É¤¦¤¾¡×¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î±öÃ«Èþºé»á¤ÏÈ¯É½²ñ¤Ç¡Ö24Ç¯Èæ¤Ç½Ð²Ù¶â³Û¤¬2ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
È¯É½²ñ¤Ë¤Ï´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ÎÀÄÌÚ°«»á¤âÅÐÃÅ¤·¡¢¡ÖÇòÊÆ¤ò²áÅÙ¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë¤È¿©ÊªÁ¡°Ý¤ä¥Ó¥¿¥ß¥ó¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤ÎÀÝ¼è¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÇòÊÆ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¤ÎÅü¼Á¥±¥¢¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¤Î¾®¿ùÎµ°ì¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö°ì¿Í¤À¤±²ÈÂ²¤È°ã¤¦¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¼«¿È¤ÎÅü¼ÁÀ©¸Â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¿æÈÓ´ï¤ËÆþ¤ì¤Æ¿æ¤¯¤À¤±¤ÇÇòÊÆÀÝ¼è»þ¤ÎGIÃÍ¤òÍÞÀ©¤Ç¤¤ë¡ÖÇòÊÆ¤É¤¦¤¾¡×¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Ì£¤ÎÁÇ¤Ï10·î24Æü¤«¤é11·î7Æü¤Þ¤Ç¡ÖÇòÊÆ²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤è Âç´îÍø X¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¡£¾®¿ù¤µ¤ó¤Î´é¼Ì¿¿¤Ë¡ÖÅü¼Á¥±¥¢Åö»ö¼Ô¤ÎËÜ²»¡×¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤¹¤ë´ë²è¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î¿©»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤äÉéÃ´¤Ê¤É¤ò°Â¿´¤·¤Æ¸ì¤ì¤ë¾ìºî¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç50Ì¾¤Ë¡ÖÇòÊÆ¤É¤¦¤¾¡×¡Ê7ËÜÆþÂÞ¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£