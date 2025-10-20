1¥»¥Ã¥È4000±ß¤Î°Â¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ËÄÌ¤¦ÃæÇ¯ÃËÀ¤¬Ë½Áö¤¹¤ëÍýÍ³¡Ö¡ÈÉé¤±¤ò¼è¤êÊÖ¤·¤¿¤¤¡É¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¥ì¥¸²£¤Ë¤â¤¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤Î¥«¥¿¥í¥°¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ´¶¤Ç¤Ï¤Þ¤À7·î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡Âç¿Í¤Î¼Ò¸ò¾ì¡¦¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¥Û¥¹¥Æ¥¹¤È¤·¤Æ¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤ß¤º¤¨¤Á¤ã¤ó¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎËµ¤é¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë»ä¤¬¤ª¼à¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤¸¤µ¤ÞÊý¤È¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÌëÍ·¤Ó¤ä¥â¥Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¼¤È¤Á¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«
¡¡º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö1¥»¥Ã¥È4000±ß¤Î°Â¥¥ã¥Ð¤ËÄÌ¤¦ÃæÇ¯¤¬Ë½Áö¤¹¤ëÍýÍ³¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡Î®¹Ô¤êÉÂ¤ÎÌ¢±ä¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¶äºÂ¤Ë½Ð¶Ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤í¡¢À¾ÉðÃÓÂÞ±èÀþ¤Ë¤¢¤ë1¥»¥Ã¥È4,000±ß¤Î·ã°Â¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ë¤³¤Ã¤½¤êºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ÏË¿µíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¤¬1³¬¤ËÆþµï¤·¤Æ¤¤¤ë»¨µï¥Ó¥ë¤Î2³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢Å¹Æâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Âç·¿¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¤ÏÅ¹Ä¹¤Î¼ñÌ£¤Ê¤Î¤«¡Ö2013Ç¯ÍÎ³Ú¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤¬ºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°û¤ß²°¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÃæÇ¯ÃËÀ¤¬²ÈÂ²¤ä¥¬¡¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¡¢Æ±Î½¡¢Ä®Æâ²ñ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¾¯¤·ÃÑ¤º¤«¤·¤¤»Ñ¤ò¤µ¤é¤¹¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÀ¾Åìµþ»Ô¤Î¤·¤ç¤Ü¤¤¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢¶äºÂ¤Ç¤¢¤í¤¦¤ÈÂçº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎË½Áö¤Ã¤×¤ê¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤Ê¤é¤¿¤Ö¤ó°Â¥¥ã¥Ð¤Î°µ¾¡¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î´ñ¹Ô¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤â°Â¥¥ã¥Ð¤ÎÂé¸ïÌ£
¡¡Åö»þ¤Î»ä¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢Î¥º§¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢½»¤à²È¤âÄê¿¦¤â¤Ê¤¯¡ÊÄê¿¦¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ïº£¤â¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ª¶â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢1¥»¥Ã¥È4000±ß¤Î·ã°Â¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ë½µ5¤Ç½Ð¶Ð¤·¡¢ÆüÊ§¤¤¤ÎÆüµë¤Ç¸Ò¸ý¤ò¤·¤Î¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°Â¥¥ã¥Ð¤Ë¤ÏGackt¤Î¡ØVanilla¡Ù¤òÊÉ¥É¥ó¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤ä¡¢ËèÄ«6»þ¤Ë¡ÖÂç¹¥¤¤À¤è¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢±§ÃèÈô¹Ô»Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ±Ñ¸¡½à2µé¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÌµ¿¦¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¤Ç±Ø¤Þ¤Ç·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¸ÄÀÅª¤Ê(?)¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËèÆüÂà¶þ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Gackt¤Î¡ØVanilla¡Ù¤òÊÉ¥É¥ó¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¡¢ËèÄ«6»þ¤Ë¡ÖÂç¹¥¤¤À¤è¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÏÆ±¤¸¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Gackt¤¸¤ã¤Ê¤¤ÃæÇ¯¤Ë¡Ö°¦¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤éÅú¤¨¤ÏNO¤À¤·¡¢Ä«6»þ¤ÎÅÅÏÃ¤Ï¤¢¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤ò¸À¤¨¤Ð¤·¤ó¤É¤¤¡£
¡¡¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¤¹¤°¤Ë»ä¤Ë¤ÏË°¤¤Æ¡¢ÊÌ¤Î»ØÌ¾¾î¤Ë¡ØVanilla¡Ù¤ò²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¤¤Ë¤Ïµã¤¤¤¿¤ê´¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Ê¤¬¤é½µ2¡¢3²ó¤ÏÍèÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡ÖÂç¹¥¤¡×¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ë´ñ¹Ô
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Vanilla¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬ÍèÅ¹¤·¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎA»Ò¤Á¤ã¤ó¤ò¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê»ØÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï±ü¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤ËºÂ¤ê¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï2»þ´Ö¤Û¤ÉÂÚºß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÈà¤ÏÍèÅ¹¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¾¯¤·¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2ËÜÌÜ¤Î¶À·î¤Î¥Ü¥È¥ë¤¬¤¢¤¤¤¿º¢¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï
¡Ö¤½¤í¤½¤í¤¤¤¤¤è¤Í¡©¡×
¡¡¤È¡¢Èà½÷¤Ë¤¿¤º¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¡Ö¤¤¤¤¤è¤Í¡©¡×¤Ë¤Ï¡¢¤½¤í¤½¤íÈà»á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤Í¡©¤È¤«¡¢¤½¤í¤½¤í¤ªÇñ¤ê¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤Í¡©¤È¤«½ô¡¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Ê¤ê¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯Ê¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Ö¤ó¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤·¤ç¡Á¡×¤È¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ïµã¤¤¤¿¤«´¤¤¤¿¤«¤·¤¿¸å¤Ë
¡Ö¥À¥á¥À¥á¡ªº£Æü¤ÏÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤Ê¤¤¤è¡×
