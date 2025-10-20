¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¡¢¡ÖHTC¥³¥é¡¼¥²¥ó¡×¤¬¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤HD¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Î¡Ö¿©¤Ù¥³¥¹¡×¤ËºÎÍÑ
¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¤ÎÆÈ¼«À®Ê¬¡ÖHTC¥³¥é¡¼¥²¥ó¡×¤¬¡¢¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ÎÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤ò±þ±ç¤¹¤ë¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¿©¤Ù¥³¥¹¡×¤Î9ÉÊÌÜ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢10·î20Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼¤ª¤è¤Ó¥è¡¼¥¯¤Î192Å¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼¤¬·Ç¤²¤ë¿©ÉÊÀïÎ¬¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¡£·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÈþÍÆ¿©ÉÊ»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¡¢Æü¾ï¤Î¿©»ö¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤ËÈþÍÆÀ®Ê¬¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¶áÇ¯¡¢¥³¥é¡¼¥²¥ó¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ê¤É¤ÎÈþÍÆÀ®Ê¬¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ï¾¯¤·¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡×¡¢¡Ö½¬´·²½¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¡£¡Ö¿©¤Ù¥³¥¹¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖËèÆü¡¢HTC¥³¥é¡¼¥²¥ó¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤³¤È¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÈþÍÆ¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¥³¥é¡¼¥²¥ó¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¡¢¸úÎ¨¤è¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¼ê·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÃÖ¤´¹¤¨·¿¤Î¿©ÉÊ¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡Ö¿©¤Ù¥³¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Îµ»½Ñ¤ÇµÛ¼ý¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤Ë¤Þ¤ÇÊ¬²ò¤·¤¿¥³¥é¡¼¥²¥ó¥Ú¥×¥Á¥É¤Ç¤¢¤ë¡ÖHTC¥³¥é¡¼¥²¥ó¡×¡ÊHTC¤È¤Ï¡ÈHigh Tripeptide containing¤ÎÎ¬¡Ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤«¤æ¡×¡Ö¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ö»¨¹ò¡×¡Ö¥°¥ß¡×¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¿©À¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤Á´9ÉÊÌÜ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¼ê·Ú¤µ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤ä¤Ä¤ä·Ú¿©¤ÎÃÖ¤´¹¤¨¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¡Ö¥¥ì¥¤¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤ÎÎ¾Î©¤ò´ê¤¦¿©¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡Ö¿©¤Ù¥³¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º³«È¯¼Ô ¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ² MD ¹â¶¶Þ«µ®»á¤Ï¡¢¡Ö¶áÇ¯¡¢ÈþÍÆ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢ÆÃ¤Ë¡Ø¿©À¸³è¡Ù¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¿©»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤ÎËèÆü¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤¿¡£¤³¤Î¾¦ÉÊ¤¬¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¼«Á³¤ÈÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢ÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤ò±þ±ç¤¹¤ë¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¯»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥°¥ß¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥±¥ëHTC¥³¥é¡¼¥²¥ó¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È²Ì½Á»ÈÍÑ¤Î2ÁØ¤Î¥È¥í¤×¤Ë¿©´¶¥°¥ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¤Ö¤É¤¦¥°¥ß¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥±¥ëHTC¥³¥é¡¼¥²¥ó¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡¢¤Ö¤É¤¦²Ì½Á»ÈÍÑ¤Î2ÁØ¤Î¥È¥í¤×¤Ë¿©´¶¥°¥ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥¯¥é¥ó¥Á¥Á¥ç¥³ ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥±¥ëHTC¥³¥é¡¼¥²¥ó¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥¯¥é¥ó¥Á¥Á¥ç¥³¡£ÂçÆ¦¥Ñ¥Õ¡¢¥ª¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·ÈþÌ£¤·¤¯¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤È¿©ÊªÁ¡°Ý¤òÊäµë¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥¯¥é¥ó¥Á¥Á¥ç¥³ ¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥±¥ëHTC¥³¥é¡¼¥²¥ó¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥¯¥é¥ó¥Á¥Á¥ç¥³¡£ÂçÆ¦¥Ñ¥Õ¡¢¥ª¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·ÈþÌ£¤·¤¯¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤È¿©ÊªÁ¡°Ý¤òÊäµë¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥Ì¡¼¥É¥ë¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥±¥ëHTC¥³¥é¡¼¥²¥ó¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥·¡¼¥Õ¡¼¥ÉÌ£¤Î¥¹¡¼¥×¤Ë¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤ÎÌÍ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¡¢¤«¤ËÉ÷Ì£¤«¤Þ¤Ü¤³¡¢¤¤¤«¡¢¤Í¤®¤Î¶ñºà¤¬ºÌ¤êÎÉ¤¯¥«¥Ã¥×¤Ë¹¤¬¤ë¡£
¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à Çò¤¬¤æ¡×¤Ï¡¢ÇòÊÆ¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÇò¤¬¤æ¡£µÛ¼ý¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤Þ¤ÇÊ¬²ò¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥±¥ëHTC¥³¥é¡¼¥²¥ó¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¶Ì»Ò¤¬¤æ¡×¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¶Ì»Ò¤È¤ä¤µ¤·¤¤¤À¤·¤Î¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¶Ì»Ò¤¬¤æ¡£µÛ¼ý¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤Þ¤ÇÊ¬²ò¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥±¥ëHTC¥³¥é¡¼¥²¥ó¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à »²·ÜÅòÉ÷¤¬¤æ¡×¤Ï¡¢·Ü¤Î¤¦¤ÞÌ£¤È¡¢¹áÌ£ÌîºÚ¤ä¹áÌ£Ìý¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¡¢»²·ÜÅòÉ÷¤Î¤ª¤«¤æ¡£µÛ¼ý¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤Þ¤ÇÊ¬²ò¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥±¥ëHTC¥³¥é¡¼¥²¥ó¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¸Þ¹ò¤´¤Ï¤ó¡×¤Ï¡¢¸Þ¹ò¤È¥³¥é¡¼¥²¥ó¤ò°ì½ï¤Ë¿æ¤¹þ¤à»¨¹ò¤´¤Ï¤ó¡£ËèÆü¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢¥¯¥»¤¬¤Ê¤¯¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£µÛ¼ý¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤Þ¤ÇÊ¬²ò¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥±¥ëHTC¥³¥é¡¼¥²¥ó¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤¹¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥°¥ß¡§170±ß
¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¤Ö¤É¤¦¥°¥ß¡§170±ß
¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥¯¥é¥ó¥Á¥Á¥ç¥³ ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡§213±ß
¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥¯¥é¥ó¥Á¥Á¥ç¥³ ¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡§213±ß
¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥Ì¡¼¥É¥ë¡§170±ß
¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à Çò¤¬¤æ¡§246±ß
¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¶Ì»Ò¤¬¤æ¡§246±ß
¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à »²·ÜÅòÉ÷¤¬¤æ¡§246±ß
¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¸Þ¹ò¤´¤Ï¤ó¡§807±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï10·î20Æü¡Ê·î¡Ë
¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¡áhttps://www.fancl.jp