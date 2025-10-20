¡ÖÂ¼¾å¡¢²¬ËÜ¤Îµ»½Ñ¤Ê¤é½½Ê¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡×º£¥ª¥Õ¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¿ÍÂÇ¼Ô2¿Í¤òº´Ìî»üµª»á¤¬¹Í»¡¡¡¡Ö³èÌö¤Î¾ò·ï¡×¤Ë¤â¸ÀµÚ
²¬ËÜ¤Ï¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ë½Ï¹Í¤¹¤ë¹½¤¨¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
¡¡ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤Îº´Ìî»üµª»á¤¬¸½ºß¤ÎÌîµå³¦¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¹Í»¡¤¹¤ë¡Ö¥·¥²¥ÅªµåÏÀ¡×¡£º£²ó¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´¡¢µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î2¿Í¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤Î°µ´¬¤Î¥Ñ¥ï¡¼¡ª²¬ËÜ¤¬¥Ð¥¦¥¢¡¼¤«¤é2ÂÇÀÊÏ¢Â³ÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡Â¼¾å¡¢²¬ËÜ¤Ë´Ø¤·¤Æº´Ìî»á¤Ï¡Öº£¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÅê¼ê¤Î·¹¸þ¤È¤·¤Æ¡¢³Î¤«¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ºÙ¤«¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ä¥Ù¡¼¥¹¾å¤Ç¤Îµå¤Î¶¯¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼ã´³¡¢Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¨¡¼¥¹µé¤Ç¤Ï¶ìÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤½¤Î¤¢¤È¤Î3¡¢4¡¢5ÈÖ¼ê¤ÎÅê¼ê¤Î¹¶Î¬¤Ï¤¤¤Þ¤ÎÂ¼¾å¡¢²¬ËÜ¤Îµ»½Ñ¤Ê¤é½½Ê¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÉñÂæ¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¤È¸«¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ËÂç»ö¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤Èº´Ìî»á¤ÏÂ³¤±¤ë¡£¤É¤ÎÁª¼ê¤Ç¤âºÇ½é¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤Ï°ÜÆ°¤ÎÂ¿¤µ¤ä¡¢¿©À¸³è´Þ¤á¡¢°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤È¤¢¤Ã¤Æ´Ä¶¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤âÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2¿Í¤ÎÂÇ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤É¤³¤ÎµåÃÄ¤ËÆþ¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼éÈ÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤¿¤À¡¢ÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÁª¼ê¤ÏÂÇËÀ¤ÎÇÈ¤¬·ã¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤Þ¤º¤ÏÂÇ·â¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¡½¥Þ¥ó¥¹¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿º£µ¨Â¿¤¯¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé¤ÈµÈÅÄ¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¤Ï¼éÈ÷¤â°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¼éÈ÷ÎÏ¤Î¹â¤µ¤â°ÂÄê¤·¤¿µ¯ÍÑ¤Ë¤Ï¡¢·ç¤«¤»¤Ê¤¤¾ò·ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡»°ÎÝ¤ò¼ç¤Ë¼é¤ëÂ¼¾å¡¢¤Þ¤¿²¬ËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï°ì¡¢»°ÎÝ¡¢³°Ìî´Þ¤á¹â¤¤¼éÈ÷ÎÏ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¼éÈ÷ÎÏ¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¡Ö³èÌö¤Î¾ò·ï¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç²¬ËÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö±¦ÂÇ¼Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÎëÌÚ¤Î³èÌö¤¬°ì¤Ä¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ïº£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂÇÎ¨.245¡¢32ËÜÎÝÂÇ¡¢103ÂÇÅÀ¡¢OPS.804¤È³èÌö¡£ÆüËÜ¿Í±¦ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ½é¤Î30¹æ¡¢100ÂÇÅÀ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï2023Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î41ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡ÖÈô¤Ð¤¹ÎÏ¡×¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÎëÌÚÆ±ÍÍ¤ËË½¤ì¤Þ¤¯¤ì¤ë¤«¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¡¢2¿Í¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
1968Ç¯4·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦É²¸©½Ð¿È¡£1991Ç¯¤Ë¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£Âî±Û¤·¤¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÉð´ï¤ËÃæ·Ñ¤®Åê¼ê¤ÎÉ®Æ¬³Ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î1²¯±ß¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¶áÇ¯¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê±¦ÏÓ¤òÀÚÃÇ¡£Ãø½ñ¡Ö±¦ÏÓ¤ò¼º¤Ã¤¿Ìîµå¿Í¡×¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£