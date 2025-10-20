¤¢¤Ê¤¿¤ÎŽ¢¸ª¤³¤êŽ£¤ÈŽ¢¹øÄËŽ£¤Ï½ÉÌ¿¤Ç¤¢¤ë¡Ä¿ÍÎà¤¬ÃÎÀ¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤¿Ž¢ÆóÂÊâ¹ÔŽ£¤Î½Å¤¹¤®¤ëÂå½þ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢°ËÆ£Ôèµ¡Ø¼«Á³¼£ÌþÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤È¿Í´Ö¤Î°äÅÁ»Ò¤Ï¤Û¤Ü°ì½ï¤À¤¬
²æ¡¹¤ÎÁÄÀè¤ÏÌó600Ëü¡Á700ËüÇ¯Á°¤ËÎà¿Í±î¡Ê¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¡Ë¤È¶¦ÄÌ¤ÎÁÄÀè¤«¤éÊ¬¤«¤ì¤Æ¡¢Ä¾Î©ÆóÂÊâ¹Ô¤ò»Ï¤á¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÎÓÉðÉ§¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø¤Ê¤¼¥Ò¥È¤À¤±¤¬Ï·¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°äÅÁ»Ò¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤È¥Ò¥È¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢98.5¡ó¤¬Æ±¤¸¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶Ã¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£600ËüÇ¯¤â¤«¤±¤ÆÀ¸¤¸¤¿°äÅÁ»Ò¤Î°ã¤¤¤Ï¶Ï¤«1.5¡ó¡£»ä¤¿¤Á¤È¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Î°äÅÁ»Ò¤Ï¤Û¤Ü°ì½ï¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¶Ï¤«¤Ê°ã¤¤¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤ê¡¢Ê¸ÌÀ¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤Î°ã¤¤¤òÂç¤¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÄÀè¤ÏÀ¸¤¤ë¤¿¤á¡¢¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»Í¤ÄÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆóÂÊâ¹Ô¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ê¤ä»Ø¤ò»È¤¤¿©¤ÙÊª¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¡¢Æ»¶ñ¤òºî¤ê¡¢¤½¤ÎÆ»¶ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¿§¡¹¤Ê¥â¥Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢Ç¾¤¬È¯Ã£¤·°Õ»×ÁÂÄÌ¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ê¸»ú¤ÎÃÂÀ¸¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸½ºß¤ÎÊ¸ÌÀ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
²¿É´ËüÇ¯¤È¤¤¤¦ÅÓÊý¤Ë¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºÐ·î¤ò·Ð¤Æ¡¢´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤·¤Ê¤¬¤é¿ÍÎà¤Ï¡Ö¿Ê²½¡×¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼ÆóÂÊâ¹Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«
²þ¤á¤Æ¤³¤³¤Ç¹Í¤¨¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢²æ¡¹¿ÍÎà¤Ï¤É¤¦¤·¤ÆÆóÂÊâ¹Ô¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Î¿ÍÎà³Ø¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ë¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦E¡¦¥ê¡¼¥Ð¡¼¥Þ¥ó¤ÎÃø½ñ¡Ø¿ÍÂÎ600ËüÇ¯»Ë¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ò¥È¤¬ÆóÂÊâ¹Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°úÍÑÍ×Ìó¤¹¤ë¤È¤³¤¦¤Ç¤¹¡£
ÃÏµå¤ÏÉ¹²Ï´ü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´¨Îä²½¤¬¿Ê¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¤Ç½»½è¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ç®ÂÓ±«ÎÓ¤Ï½ù¡¹¤Ë½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¹¥Êª¤Î½Ï¤·¤¿²Ì¼Â¤Ï°ÊÁ°¤Û¤ÉËÉÙ¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÊ¬»¶¤·¡¢¤·¤«¤â°ìÄê¤Îµ¨Àá¤·¤«¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡£
ÆóÂ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¹â¤¤½ê¤Î²Ì¼Â¤ò¤«¤½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯±óÊý¤Ø¤Ç¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¡ÊÆ»¶ñ¡Ë¤ò¼ê¤Ç»ý¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ÜÆ°»þ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤âÀáÌó¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¡£
¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤ä¥´¥ê¥é¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ê¥Ã¥¯¥ëÊâ¹Ô¡ÊÃÏ¾å¤Ë¼ê¤Î»Ø¤òÀÞ¤ê¶Ê¤²¤ÆÃæÀá¤ÎÇØÂ¦¤òÃÏÌÌ¤Ë¤Ä¤±¤ÆÊâ¤¯»Í¤ÄÂÊâ¹Ô¡Ë¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¾ÃÌ×¤µ¤»¤ë¤«¤é¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÆóÂÊâ¹Ô¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê²¼»è¤¬µ¡Ç½Åª¤Ë¤â·ÁÂÖÅª¤Ë¤âÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤È¤¤¤¦¡¢¡ÖÆóÂÊâ¹Ô¤Ï¼«Á³´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËÅ¬±þ¤Î»ºÊª¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¿Ê²½¤ÇÆÀ¤¿¡ÈÉé¤Î°ä»º¡É
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÃÛ¤¾å¤²¤¿¸½ÂåÀ¸³è¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÉÂ¤â´Þ¤á¤¿Éé¤Î°ä»º¤â´Å¤ó¤¸¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¿Ê²½Åª¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¡ÊÆóÎ§ÇØÈ¿¡¢¼è°ú¤ÈÂÅ¶¨¡Ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤ÎÉé¤Î°ä»º¤³¤½¤¬¹âÎð¼Ô¤ÎËýÀ¼À´µ¤Ë¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥È¤ÏÆóÂÊâ¹Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÔÃì¤Îµ¡Ç½¤ò½ÅÎÏ¤ËµÕ¤é¤Ã¤ÆÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ëµ¡Ç½¤Ø¤ÈÂç¤¤¯¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Ï¥Ò¥È¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢ÇØ¹ü¤¬µÝ¤Î¤è¤¦¤Ë¸å¤í¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥«¡¼¥Ö¤ÏÂç¤¤Ê¸Ì¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂÎÁ´ÂÎ¤Ë¤«¤«¤ë¾×·â¤¬Ê¬»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥Ò¥È¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿S»ú¹½Â¤¤Ç¤¹¡£ÇØ¹ü¤¬S»ú¤Î¥«¡¼¥Ö¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ðôÄÇÉô¤Ç¤Ï½Å¤¿¤¤Æ¬Éô¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÁ°Êý¤Ë×¾¶Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶»ÄÇÉô¤Ç¤Ï¼«Á³
¤Ë¸å¤íÂ¦¤Ë×¾¶Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎS»ú¥«¡¼¥Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ¤Ë¤«¤«¤ë¾×·â¤ò¤¦¤Þ¤¯µÛ¼ý¡¦Ê¬»¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¹øÄÇÉô¤Ç¤Þ¤¿Á°×¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÂÎ½ÅÊ¬»¶¤ä¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ã¤¿¤ê¡¢»ÑÀª¤òÀµ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê3¤Ä¤Î×¾¶Ê¡Ê¸·Ì©¤Ë¸À¤¨¤ÐÀç¹üÉô¤Ë¤â¸å×¾¤¬¤¢¤ê4¤Ä¤Î×¾¶Ê¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Ï¸ª¤³¤êÃÎ¤é¤º
¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢²æ¡¹¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤òÄ¹»þ´Ö¸«¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ²¼¤ò¸þ¤¯»ÑÀª¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤ë¤È¡¢ðôÄÇ¤ÎÁ°×¾¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Í¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êðôÄÇ¤Ë¤«¤«¤ë²Ù½Å¤Ï¡¢ÂÎ½Å60kg¤Î¿Í¤Î¾ì¹ç2ÇÜ¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ðôÉô¤ÏÁ°Êý¤Ë·¹¤¡¢ÇØ¹üÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ðôÉô¸åÊý¤Î¶Ú¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¶ÛÄ¥¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¸åðôÉôÄË¡¢¸ª¤³¤ê¡¢Æ¬ÄË¤Ê¤É¤¬µ¯¤³¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¸ªÉô¤Î´ØÀá¤ÎÆ°¤¤âÍÞÀ©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Æ¬¤Î°ÌÃÖ¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ðôÉôÁ°Êý¤Î¶Ú¤Î¶ÛÄ¥¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢²¼¤ò¸þ¤¯»ÑÀª¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë»Í¤ÄÂÊâ¹Ô¤¬´ðËÜ¤Ç¡¢ÇØ¹üÁ´ÂÎ¤¬¸åÊý¡ÊÇØÂ¦¡Ë¤Ø×¾¶Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ä¾ÀÜÊ¹¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Ï¡Ö¸ª¤³¤ê¡×ÃÎ¤é¤º¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸å¤íÂ¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÉÔ¹çÍý¤Ê¹½Â¤
¼¡¤Ë¹øÄÇ¤«¤é¹üÈ×¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥È¤Ï´°Á´¤Ë¸å»è¤ÎÆóÂ¤À¤±¤Ç°ÜÆ°²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»Í¤ÄÂ¤Î¾õÂÖ¤«¤éÂÎ¤òÄ¾Î©¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¸åÊý¤Ë°ú¤µ¯¤³¤¹ÇØ¶Ú·²¤Èç½¶Ú·²¤òÈ¯Ã£¤µ¤»¡¢¹üÈ×¤Î¾å¤Ë¤¢¤ë¹øÄÇÉô¤ÏÁ°Êý¤Ë×¾¶Ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ø¤ò30ÅÙ¶Ê¤²¤Þ¤¹¤È¡¢ÂÎ½Å60kg¤Î¿Í¤Ç¤ÏÇØ¶Ú¤Ë¤ÏÌó80kg¤ÎÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ø¤Çºî¶È¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤«¤ËÂÎ¤Ë°¤¤¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ò¥È¤ÏÆóÂÊâ¹Ô¤ËÅ¬¤·¤¿¹½Â¤¤ËÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¤Þ¤À¸å»è¤À¤±¤ÎÄ¾Î©¤ËÅ¬±þ¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉÔ¹çÍý¤Ê¹½Â¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¹üÈ×¤¬Á°Êý¤ËÅÝ¤ì¡¢¹üÈ×¤Ë¶á¤¤¹øÄÇ¤Ë¾åÈ¾¿È¤ÎÂÎ½Å¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¹øÄË¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹°ì¤Ä¤Î¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»Í¤ÄÂ¤«¤éÆóÂ¡Ê¸å»è¡Ë¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¸å»è¤Ë¤ÏÇÜ¤Î½ÅÎÌÉé²Ù¤¬²Ã¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸Ô´ØÀá¤äÉ¨´ØÀá¤ËÉé²Ù¤¬À¸¤¸¤Æ¡¢¹âÎð¼Ô¤Ç¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ëÊÑ·ÁÀ¸Ô´ØÀá¾É¤äÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¹øÄË¤Ï¿Ê²½¤Î½ÉÌ¿
¤â¤¦°ì¤Ä¡£¥Ò¥È¤Ï¤Ê¤¼¹øÄË¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Ë¤â¿Ê²½¤Î²áÄø¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤â¥Ò¥È¤¬´°Á´¤ËÄ¾Î©¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¹üÈ×¤Î¾åÌÌ¤Ï¤è¤ê¿åÊ¿¤Ç¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¿âÄ¾¤ËÀÔÃì¤¬Î©¤Á¡¢ÂÎ½Å¤¬ÀÔÄÇ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿âÄ¾¤Ë¤«¤«¤ë¤Î¤¬¹çÍýÅª¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·Àç¹ü¡Ê¹øÄÇ¤Î²¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÇØ¹ü¤Î°ìÉô¡Ë¤Ï¡¢35ÅÙ¤Î·¹¤¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¾åÈ¾¿È¤òÊÝ»ý¤¹¤ëÀÔÃì¤¬¾ï¤ËÁ°Êý¤Ø¤¹¤Ù¤êÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤ÊÎÏ¡ÊÑòÃÇÎÏ¡Ë¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹øÄÇ¤Ë¤Ï¹ü¤È¹ü¤È¤Î´Ö¤Ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ëÄÇ´ÖÈÄ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤ÈËÜÍè¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¤º¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÄÇ´ÖÈÄ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤ä¹øÄÇ¤¹¤Ù¤ê¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¸ª¤³¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹øÄË¤â¿Ê²½¤Î½ÉÌ¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿Ê²½¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë´ØÏ¢¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹øÄËÂÐºö¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÇØ¶Ú¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¡¢½ÅÎÏ¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÔÄÇ¤òÂÎ¤ÎÃæ¿´°ÌÃÖ¤ËÃÖ¤¯Àµ¤·¤¤»ÑÀª¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹üÈ×¤Î¾å¤ËÂÎ¤ò¤Î¤»¤ë»ÑÀª¤¬ÎÉ¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤Þ¤µ¤·¤¯¤½¤ì¤Ç¤¹¡£
¢£Î©¤Ä¤À¤±¤ÇËÄÂç¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñ
»ÑÀª¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¶ÚÆù¤Ï¡¢¡ÖÉ¨¤ò¿¤Ð¤¹ÂçÂÜÁ°¤ÎÂçÂÜ»ÍÆ¬¶Ú¡×¡¢¡ÖÉ¨¤ò¶Ê¤²¤ë²¼ÂÜ¸å¤í¤Î²¼ÂÜ»°Æ¬¶Ú¡×¡¢¡ÖÂçÂÜ¤ò¸åÊý¤Ë¿¶¤ëÆ¯¤¤ò¤¹¤ëÂçç½¶Ú¡×¡¢¡Ö¾åÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ëÊ¢¶Ú·²¤ÈÇØ¶Ú·²¡×¤Ç¤¹¡£
°°Àî°å²ÊÂç³Ø¤ÎÃÝ¸÷µÁ¼£ÀèÀ¸¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀÔÃìµ¯Î©¶Ú¤Ï¹øÄÇ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¿¤Ð¤¹¿¶ÚÎÏ¡ÊE¡Ë¤Ê¤é¤Ó¤Ë¶Ê¤²¤ë¶þ¶ÚÎÏ¡ÊF¡Ë¤Ï¤È¤â¤Ë30ºÐÂåÁ°È¾¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤ÄE¤ÏF¤ËÈæ¤Ù¤Æ30¡Á50¡óÂç¤¤¯¡ÊE¡¿F¡Ó¡Ó1.0¡Ë¡¢²ÃÎð¤È¤È¤â¤ËÁêÂÐÅª¤Ë¤â¡¢ÀäÂÐÅª¤Ë¤âÄã²¼¤·¡¢E¡¿F¤Ï1.0¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¶ÚÆù¤Ï½ÅÎÏ¤ËÂÐ¤·¤ÆÎ©°Ì¤Î»ÑÀª¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÆ¯¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¹³½ÅÎÏ¶Ú¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö»ÑÀª°Ý»ý¶Ú¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀÔÃìµ¯Î©¶Ú¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¾ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¶ÚÆù¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¿ê¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È½ÅÎÏ¤ËÂÐ¤·¤ÆÀµ¤·¤¯»ÑÀª¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¹âÎð¼Ô¤Î»ÑÀªÊÝ»ý¤ËÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¶ÚÆù¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÂçÊÑ¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼²½¤¹¤ë¹âÎð¼Ô¤ÎÊâ¹Ô
¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÀÔÃìµ¯Î©¶Ú¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¹üÌ©ÅÙ¤ÎÄã²¼¤·¤¿¹âÎð¤Î½÷À¤¬¿¬Ìß¤ò¤Ä¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ÀÔÄÇ¤Î°µÇ÷¹üÀÞ¤òµ¯¤³¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¹üÀÞ¤¬¸«¤é¤ì¤ë²Õ½ê¤Ï¡¢¶»ÄÇ¤ÎÃæ¤Û¤É¤«¤é¹øÄÇ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£
ËÜÍè¤Ï×¾¶Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ù¤¹ø¤Î¤È¤³¤í¤¬¡¢¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤ÈµÕ¤ËÁ°×¾¤¬¾Ã¼º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÇØÃæ¤ä¹ø¤ËÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤âÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Î¶»ÄÇ¤Ï¸å×¾¤¬¶¯¤¤¤Î¤¬¤ª¤ï¤«¤ê¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ò¥È¤Ç¤ÏÄ¾Î©ÆóÂÊâ¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢¸å×¾¤ÎÄøÅÙ¤¬´Ë¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ï·²½¤ËÈ¼¤¤±ßÇØ(¤¨¤ó¤Ñ¤¤)¡ÊÇÇØ¡Ë¤¬½Ð¸½¤·¤Æ¡¢¿Ê²½¤«¤é¸«¤ì¤ÐµÕÌá¤ê¤È¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¤¬Êâ¹Ô¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¹âÎð¼Ô¤ÎÊâ¹Ô¤¬¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÄ¾Î©¤Î»ÑÀª¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÇØÃæ¤Î¶ÚÆù¡ÊÀÔÃìµ¯Î©¶Ú¡Ë¤¬¼å¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¶»ÄÇ¤Ç¤Î¸å×¾¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢ÇÇØ·¹¸þ¤È¤Ê¤êÁ´ÂÎ¤ËÁ°¤«¤¬¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÇØÃæ¤Î¶ÚÆù¤¬¼å¤¯¤Ê¤ì¤ÐÊâ¹Ôº¤Æñ¤Ë
¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Êâ¹Ô¤¹¤é´í¤¦¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï·¤¤¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢Î©¤Ã¤ÆÊâ¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¶ÚÆù¤ä´ØÀá¡¢¹ü¤¬½ù¡¹¤Ë¿ê¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢°ÜÆ°¤Ë¼Ö°Ø»Ò¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¿²¤¿¤¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆóÂÊâ¹Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ò¥È¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ÎºÇ¸å¤Ï¡¢ÀÖ¤óË·¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë»ä¤Ï½ÉÌ¿¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
²æ¡¹¤ÎÁÄÀè¤Ï¡¢ÆóÂÊâ¹Ô¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤ËÂçÊÑ¤Ê¶ìÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤ä¤Ã¤È¤Î»×¤¤¤ÇÊâ¤¯¤³¤È¤ò½¬ÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£½Å¤¤Æ¬¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ÆÆóÂ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÅÝ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤«¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¡£
°ìÊý¡¢¥¦¥·¤ä¥¦¥Þ¤Ê¤É¤Ï½Ð»º¸å¡¢²ÄµÚÅª¤ËÁá¤¯¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤êÊâ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È³°Å¨¤Ë½±¤ï¤ìµ¾À·¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Í¤ÄÂ¤Ê¤é°ÂÄê¤·¤ÆÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆóÂÊâ¹Ô¤¬¿ÍÀ¸¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÌó1Ç¯¤«¤±¤Æ¡¢Êâ¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤ÈµÕ¤ËÀÖ¤óË·¤Î»þ¤Î¾õÂÖ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ºÇ¸å¤Ï¿Ê²½¤ÎµÕÌá¤ê¤ÇÀ¸Ì¿¤ò½ª¤¨¤ë
¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿§¡¹¤ÊÇ½ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾Î©Êâ¹Ô¤ËÉ¬Í×¤Ê¶ÚÆù¡¢´ØÀá¡¢¹ü¤¬
½ù¡¹¤Ë¿ê¤¨¤Æ¤¤¤¡¢¤è¤í¤á¤¤¤¿¤ê¡¢Å¾¤ó¤À¤ê¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ó¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼¡Âè¤Ë¼Ö°Ø»ÒÀ¸³è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¿²¤¿¤¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ÜÆ°¤È¤¤¤¦Ç½ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Í×²ð¸î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÂ¿¤¯¤Î¾ìÌÌ¤Ç²ð½õ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç§ÃÎ¾É¤Ç¸ÀÍÕ¤òÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°Õ»×¤ÎÁÂÄÌ¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢Æ°¤±¤Ê¤¤¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÏÃ¤»¤Ê¤¤¡¢Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÆ¤ÓÀÖ¤óË·¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿Ê²½¤ÎµÕÌá¤ê¤ÇÀ¸Ì¿¤ò½ª¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¿ÍÀ¸¤Î½Ì¿Þ¤È½ÉÌ¿¤Ç¤¹¡£
À®Ä¹¤ä¿Ê²½¤ÎµÕÌá¤ê¤ò¤¿¤É¤ëÌ¿¤Î½ª¤ï¤êÊý¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢É¬Á³¤Î·ë²Ì¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
----------
°ËÆ£ Ôèµ¡Ê¤¤¤È¤¦¡¦¤È¤·¤Î¤ê¡Ë
Âçºå¤¬¤ó½Û´Ä´ïÉÂÍ½ËÉ¥»¥ó¥¿¡¼½êÄ¹¡¦Íý»öÄ¹
ÂçºåÂç³Ø°å³ØÉô°å³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²ÊÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¢ÀéÎ¤¶âÍöÂç³Ø´Ç¸î³ØÉô¶µ¼ø¤òÎòÇ¤¡£ÀìÌçÎÎ°è¤Ï¾Ã²½´ï¡Ê´ÎÃÀç¹¡Ë³°²Ê¤Ç¡¢ÆÃ¤Ëç¹Â¡³°²Ê¡¢ç¹Â¡°Ü¿¢¡£Â¡´ï¤Î°Ü¿¢¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡Ê1997Ç¯¡Ë»Ü¹Ô¸å¡¢2000Ç¯¤ËËÜË®°ìÎãÌÜ¤Îç¹¿ÕÆ±»þ°Ü¿¢¤òÂçºåÂç³ØÉÂ±¡¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë70Îã¤Îç¹Â¡°Ü¿¢¤ò·Ð¸³¡£¤Þ¤¿¡¢2013Ç¯¤Ë¤Ï°äÅÁÀç¹±ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËýÀç¹±ê¤Ë¤è¤ëç¹Â¡Å¦½Ð½Ñ¸å¤Î»Äç¹¤«¤éç¹Åç¤òÊ¬Î¥¡¦°Ü¿¢¤·¤¿¡¢Æ±¼À´µ¤ËÂÐ¤¹¤ëËÜË®½é¤Î¼«²Èç¹Åç°Ü¿¢¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£2005Ç¯¤«¤é¸½¹Ô°åÎÅ¤ËÊä´°ÂåÂØ°åÎÅ¤Î³Æ¼ï¼êË¡¡¦¼êµ»¤òÊ»ÍÑ¤·¤Æ¡¢QOL¡ÊÀ¸³è¤Î¼Á¡Ë¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹Åý¹ç°åÎÅ¤Ë¤âÎ×¾²»î¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
----------
¡ÊÂçºå¤¬¤ó½Û´Ä´ïÉÂÍ½ËÉ¥»¥ó¥¿¡¼½êÄ¹¡¦Íý»öÄ¹ °ËÆ£ Ôèµ¡Ë