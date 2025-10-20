Ìµ°õÎÉÉÊ¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤¬¼õÃíÄä»ß¡¢¥¢¥¹¥¯¥ë¤Î¾ã³²¤¬±Æ¶Á¡¡Ìµ°õÎÉÉÊ½µ´Ö¤ÏÅ¹ÊÞ¤Î¤ß¤Ç³«ºÅ
¡¡ÎÉÉÊ·×²è¤Ï20Æü¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¤ÎEC¥µ¥¤¥È¡ÖÌµ°õÎÉÉÊ¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¡×¤Ç¡¢19Æü21»þ¤«¤é¡¢¼õÃí¤È½Ð²Ù¶ÈÌ³¤òÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¢¥¹¥¯¥ë¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢EC¥µ¥¤¥È¤ÎÇÛÁ÷¤ò¥¢¥¹¥¯¥ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëASLUL LOGIST¤Ë°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¹¥¯¥ë¤Ç¤Ï¡¢19Æü¤Ë¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢´¶À÷¤Ë¤è¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤Ç¤â¤³¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤ÎÁ´¥µー¥Ó¥¹¡¢µ¡Ç½¤¬Ää»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡ÖMUJI¥¢¥×¥ê¡×¤Ç¤â¡¢¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤Î±ÜÍ÷¤È¹ØÆþ¡¢ÃíÊ¸ÍúÎò¤Î±ÜÍ÷¡¢·î³ÛÄê³Û¥µー¥Ó¥¹¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎÉÉÊ·×²è¤Ï¡¢¥¢¥¹¥¯¥ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤ÇºÆ³«»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÎÉÉÊ·×²è¤¬¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Ë´¶À÷¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¹ÊÞ¤ÎÊªÎ®ÇÛÁ÷¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢10·î24Æü～11·î3Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÌµ°õÎÉÉÊ½µ´Ö¡×¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤Ç¼Â»Ü¤»¤º¡¢Å¹ÊÞ¤Î¤ß¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
Ìµ°õÎÉÉÊ¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤Ç¤Î°ÆÆâ