NTT¥É¥³¥â¡¢¡ÖNBA docomo¡×³«»Ï¡¡NBA docomo¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¤âÇÛ¿®
¡¡NTT¥É¥³¥â¤Ï¡¢±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖLemino¡×¤Ç¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡¦¥¢¥½¥·¥¨ー¥·¥ç¥ó¡ÊNBA¡Ë¤Î°ìÉô»î¹ç¤òÆüËÜ¸ì¼Â¶·¡¦²òÀâÉÕ¤¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¡ÖNBA docomo¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¹ç¤ï¤»¤ÆËÜÆü20Æü¤Ë¡¢NBA2025-2026¥·ー¥º¥ó´ØÏ¢¤ÎNBA docomo¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡Ö³«ËëÄ¾Á°SP¡ªNBAÅ°Äì´ÑÀï¥¬¥¤¥É¡×¤òÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿¡£NBA2025-2026¥·ー¥º¥ó¤Î³«Ëë¤Ï22Æü¡£
¡¡¡ÖNBA docomo¡×¤Ï¡¢NBA¤Î»î¹ç¤ò¥É¥³¥â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÊÔÀ®¤ÇËè½µ10»î¹ç¤«¤é15»î¹ç¤ò¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ¸ì¼Â¶·¡¦²òÀâÉÕ¤¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¡£NBA2025-2026¥·ー¥º¥ó¤Î°ìÉô»î¹ç¤Ï¡ÖLemino¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤âÆüËÜ¸ì²òÀâÉÕ¤¤Ç±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡Ö³«ËëÄ¾Á°SP¡ªNBAÅ°Äì´ÑÀï¥¬¥¤¥É¡×¤Ï¡¢MC¤ËÉûÅç½ß¡¢²òÀâ¤Ëº´¡¹ÌÚ¥¯¥ê¥¹¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¤Þ¤ë¤Ô¤È¶â»Ò¥Î¥Ö¥¢¥¤¬½Ð±é¤¹¤ëNBA docomo¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡£
¡¡NBA docomo·ÀÌó¥æー¥¶ー¤¬¡ÖNBA docomo¥¢¥×¥ê¡×¡¢Lemino¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë·ÀÌó¥æー¥¶ー¤¬±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖLemino¡×¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¡£22Æü°Ê¹ß¤Î³«ËëÀï¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃíÌÜ¥«ー¥É¤Î»î¹ç¤¬Â¿¿ôÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖNBA docomo¡×¥¢¥×¥ê¤È±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖLemino¡×¤Ç¡¢ÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ëNBA´ØÏ¢Æ°²è¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£