ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤¬10Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿Àï¸å80Ç¯½ê´¶¤ÎºîÀ®¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿ÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎËÌ²¬¿°ì»á¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¡¢ÀïÁ°¤Ë¤ß¤é¤ì¤¿¹ñºÝ¶¨Ä´Ï©Àþ¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤äÇÓ³°¼çµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½Âå¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¶É²òÀâ°Ñ°÷Ä¹¡¡°Ëº´¼£ ·ò¡¡¼èºà¡§10·î17Æü¡Ë
¡¡ËÌ²¬»á¤Ï10Ç¯Á°¡¢Åö»þ¤Î°ÂÇÜÁíÍýÂç¿Ã¤¬Àï¸å70Ç¯ÃÌÏÃ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤ËÀß¤±¤¿Í¼±¼Ô²ñµÄ¤ÎºÂÄ¹ÂåÍý¤òÌ³¤á¡¢Àï¸å80Ç¯¤ÎÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤Î½ê´¶¤Ç¤â¡¢¶á¸½Âå»Ë¤ÎÀìÌç²È¤ÎÎ©¾ì¤«¤é½õ¸À¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌ²¬»á¤Ï¡¢°ÂÇÜÃÌÏÃ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿Îò»ËÇ§¼±¤ò¡¢½¤Àµ¡¢¾å½ñ¤¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ê¤É¤«¤é¤Î·üÇ°¤Ï¡¢¸í²ò¤À¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤¢¤ÎÀïÁè¤Ë»ê¤Ã¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀÐÇËÁíÍý¤Î°Õ¸þ¤Ë±þ¤¸¡¢¶¨ÎÏ¤·¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤¬½ê´¶¤ÇÇÓ³°¼çµÁ¤äÊÐ¶¹¤Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀïÁ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¹ñºÝ¶¨Ä´Ï©Àþ¤Ø¤ÎÈ¿È¯¡¢ÇÓ³°¼çµÁ¤äÍÎÏÀ¯¼£²È¤Î°Å»¦¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¶áÇ¯¡¢Åö»þ¤È¶¦ÄÌ¤·¤¿Æ°¤¤â¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»²±¡Áª¤Ç¡¢°ìÉô¤ÎÀ¯ÅÞ¤ËÇÓ³°¼çµÁ¤È¤ÎÈãÈ½¤â¤¢¤Ã¤¿³°¹ñ¿Í¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤ä°ÂÇÜ¸µÁíÍý½Æ·â»ö·ï¤Ê¤É¤Ë¡ÈÀïÁ°¡É¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ëÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤ë¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ê´¶¤¬¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤Ø¤Î·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö1930Ç¯Âå¡¢Ëþ½£»öÊÑ¤¬²Ú¡¹¤·¤¤À®²Ì¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢Âç¶²¹²¤Î¸å¤ÎÉÔ¶·¤Ë¶ì¤·¤àÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê´õË¾¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÅö½é¤ÏËÄÄ¥¼çµÁ¤ËÈãÈ½Åª¤À¤Ã¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤ó¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¸½Âå¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤ÏÊª²Á¹â¤Ê¤ÉÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ä¹´üÅª¤ËÆüËÜ¤¬¸þ¤¹ç¤¦´í¸±¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¤ÎÊóÆ»¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂÎÏÁÈ¿¥¤Î¼«±ÒÂâ¤òÌ±¼çÅª¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÁíÍýÂç¿Ã¤¬Åý³ç¤¹¤ë¡ÖÊ¸Ì±ÅýÀ©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö»þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄÅù¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï½ÐÍè¤¿¤¬¡¢¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ÏÉÔ½½Ê¬¤À¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£Àï¸å90Ç¯¡¢100Ç¯¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢º¤Æñ¤ÊÀ¤³¦¾ðÀª¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤ÎÊý¸þÀ¤òÀ¯¼£²È¤¬Êñ³çÅª¤ËµÄÏÀ¤¹¤ë¾ì¤òÀß¤±¤ë¤Ù¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ËÌ²¬¿°ìÅìÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÁ´Ê¸
¡ãÀÐÇË¼óÁê¤¬Àï¸å£¸£°Ç¯¤Î½ê´¶¤òÈ¯É½¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¡©¡ä
¤À¤¤¤ÖÁ°¤«¤é¡ÖÀï¸å£¸£°Ç¯ÃÌÏÃ¡×¤òÀÐÇËÁíÍý¤¬½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬Î®¤ìËÜ¿Í¤â¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢»ä¤Ï¶¯¤¯È¿ÂÐ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÁíÍýÂç¿Ã¤¬Îò»ËÇ§¼±±¾¡¹¹¥¤Þ¤·¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
£·£°Ç¯ÃÌÏÃ¤ÏÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸í¤Ã¤¿Íý²ò¤¬À¤³¦¤ËÎ®ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÆüËÜ¤ÏÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈ¿¾Ê¤·¼Õºá¤âÊä½þ¤â¤·¤ÆÍè¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»ä¤ÏÅö»þ¤Î¡Ö£²£±À¤µªº©ÃÌ²ñ¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤¿¡£
¡ã21À¤µª¹½ÁÛº©ÃÌ²ñ¡×Ž¥Ž¥Ž¥Àï¸å70Ç¯ÃÌÏÃºîÀ®¤Î¤¿¤á°ÂÇÜ¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬Àß¤±¤¿Í¼±¼Ô²ñµÄ¡ä
¤½¤Î·ë²ÌÆüËÜ¹ñÆâ¤Îº¸±¦Î¾ÇÉ¤â³ä¹ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¡¡ÖÆüËÜ¤Ï¿¯Î¬¤ò¤·¤¿¤±¤ÉÀ¤³¦Ãæ¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÆüËÜ¤Ï¤½¤Ã¤«¤é°ïÃ¦¤·¤¿¤Î¤Ï°¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Êä½þ¤â¼Õºá¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼Õ¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤À¡£¤¿¤ÀÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¼ã¤¤¿Í¤Ëº£¸å¤È¤â¤½¤¦¤¤¤¦ÀïÁè¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤ÏÂç»ö¤À¡×¤È¤¤¤¦²æ¡¹¤ÎÄó¸À¤¬¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖÎò»ËÁí¹ç¡×¤È¤¤¤¦²ÊÌÜ¤â½ÐÍè¤¿¡£
¡ãÈ¿È¯¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤Ç¤â½Ð¤·¤¿°ÕÌ£¡ä
¡¼¡¼ÀÐÇË¼óÁê¤¬ÅÞÆâ¤ÎÈ¿È¯¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤Ç¤â½ê´¶¤òÈ¯É½¤·¤¿°ÕÌ£¤È¤Ï¡©
»ä¤ÏÄ¾ÀÜÁêÃÌ¤â¼õ¤±¤¿¤¬¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¤¢¤ÎÀïÁè¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈÊÙ¶¯¤·¤ÆÍè¤¿¤«¤éÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¡£ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ï£·£°Ç¯ÃÌÏÃ¤Î¾å½ñ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ã¤Ã¤¿³Ê¹¥¤Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¿½¤·¾å¤²¤Æ·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÞÆâ¤ÇÈãÈ½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï£·£°Ç¯ÃÌÏÃ¤òË¸³²¤¹¤ë·üÇ°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸í²ò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤µ¤·¤¿¤ëÈãÈ½¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡ã¡ÖÇÓ³°¼çµÁ¡×¡ÖÊÐ¶¹¤Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¡×¡ä
¡¼¡¼½ê´¶¤Ë¤Ï¡ÖÇÓ³°¼çµÁ¡×¡ÖÊÐ¶¹¤Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¡×¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡©
¤³¤ì¤Ï¼ÂºÝ¡¢ÀïÁèÁ°¤òÃ©¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¹ñºÝ¶¨Ä´Ï©Àþ¤Ø¤ÎÈ¿È¯¡¢ÇÓ³°¼çµÁ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤ÐÍÎÏÀ¯¼£²È¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤Î°Å»¦¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÇÓ³°¼çµÁ¤Ï´í¸±¤À¤È»×¤¦¤·¡¢ÆÃ¤ËºòÇ¯¤Î½°±¡Áªº£Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ë½Ð¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ª¤½¤é¤¯ÀÐÇË¤µ¤ó¤ÏÊÝ¼éÇÉ¤«¤éÈãÈ½¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£
¡ã¤¤¤ÞÀïÁ°¤ÎÃû¸õ¤Ï¡©¡ä
¡¼¡¼¤¤¤Þ¤Î¾õ¶·¤Ë¡¢ÀïÁ°¤ÎÃû¸õ¤ò´¶¤¸¤ë¤«¡©
¤½¤ó¤Ê¤Ëº£¶ÛµÞ¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀïÁ°¤âÇÓ³°¼çµÁ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÄ¾ÀÜ¹ÔÆ°¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï·³¤Î¹ÔÆ°¤òÍ¶È¯¤·¤¿¡£º£¤Ï·³¤ÎÍ¶È¯¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤¿¤À¸½¤ËÄ¾ÀÜ¹ÔÆ°¤Ï°ÂÇÜÁíÍý¤â°Å»¦¤µ¤ìÍýÍ³¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ´ßÅÄ¤â½±¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï½Ð¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ï¤¢¤ë·üÇ°¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¼¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù¾â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡©
»ö¼Â¤È¤·¤ÆÀïÁ°¤ÎÎò»Ë¤Ë£±£¹£²£°Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤Ï¹ñºÝ¶¨Ä´»Ù»ý¤·¤Æ¡¢¥á¥Ç¥¤¥¢¤ÏËÄÄ¥¤ËÈãÈ½Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Ëþ½£»öÊÑ¤«¤éÂÐ³°ËÄÄ¥¸å²¡¤·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¡¢°ìÉôÎÉ¼Á¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÈãÈ½¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤óÀ¼¤Ï¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÂÐ³°ËÄÄ¥¤ËÈãÈ½Åª¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¡£°ì¸«¤·¤¿¤È¤³¤íËþ½£»öÊÑ¤Ï²Ú¡¹¤·¤¯¸«¤¨¤¿¡£Âç¶²¹²¤Î¸å¤ÎÉÔ¶·¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¸å¤ËÂç¤¤Ê´õË¾¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÊóÆ»¤·¤ÆÀïÁè¥Ë¥å¡¼¥¹½ñ¤Î©¤Æ¤¿¡£
¡ãÊª²Á¹â¤Ê¤ÉÌÜÁ°¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇÊóÆ»¤ò¡ä
¤½¤ì¤¬º£ÆüÅª¤Ë¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢º£Æü¤½¤¦¤¤¤¦·üÇ°¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£¹ñÌ±¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²¿¤«¡¢Êª²Á¤À¤È¤¤¤¦ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÄË¤ß¤ä¶ìÄË¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊóÆ»¤¬Áý¤¨¤¿¤é¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤â¤Ã¤ÈÄ¹´ü¤ÇÆüËÜ¤Î´í¸±¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¤ÇÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡ãÊ¸Ì±ÅýÀ©¡Ê¥·¥Ó¥ê¥¢¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä¡ÊÅý¿ã¸¢Ž¥Ž¥Ž¥·³Ââ¤ÎºÇ¹â»Ø´ø¸¢¡Ë
Ê¸Ì±ÅýÀ©¤ÏÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤Î¤ÏÅý¿ã¸¢¤ÎÆÈÎ©¤À¡£·³¤Î¹ÔÆ°ÅýÀ©¡¢À©ÅÙ¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»ö¼Â¤È¤·¤Æ¤Î¥·¥Ó¥ê¥¢¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£ÆüÏªÀïÁè¤Îº¢¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤À·òºß¤À¤Ã¤¿¸µÏ·¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÎÉ¼Á¤ÊÀ¯ÅÞÀ¯¼£²È¸¶·É¡¢ßÀ¸ýÍº¹¬¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÀÕÇ¤»ý¤Ã¤ÆÀ¯¼£¤¬·³¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤ò°ìÄêÄøÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤óÊø¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤Ò¤ë¤¬¤¨¤Ã¤Æº£¤Ï¡¢Ê¸Ì±ÅýÀ©¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÀ©ÅÙ¤Ë¤¢¤ë¡£ÁíÍýÂç¿Ã¤Î·èÄê¤È¤·¤Æ¼«±ÒÂâ¤ÏÆ°¤¯¡£¤À¤¬¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ·³Ââ¡Ê¼«±ÒÂâ¡Ë¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¤«¡¢Æñ¤·¤¤¡£°ÂÇÜÆâ³Õ¤Ç°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºöÁ°¸þ¤¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡£ËÜÅö¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ëÇ½ÎÏ¤¬¼«±ÒÂâËÉ±Ò¾Ê¤ÎÃæ¤Ë¤âÀ¯ÉÜ¡¢À¯¼£²È¤ÎÃæ¤ËÉÔ½½Ê¬¤À¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãÀï¸å£¹£°Ç¯¡¢Àï¸å£±£°£°Ç¯¤Î¼óÁê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÉ¬Í×¤«¡©¡ä
¤¤¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤à¤·¤íÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢º£¤ÏÀ¤³¦¤¬¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤À¤³¦¡£¤½¤ì¤òÆüËÜ¤¬½¸ÃæÅª¤ËµÄÏÀ¤¹¤ë¾ì¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£ÁíÍýÂç¿Ã¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾ÍèÆüËÜ¤¬¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¡¢¾®Âô°ìÏº¤¬¡ÖÆüËÜ²þÂ¤·×²è¡×¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ³Ñ±É¤Î¡ÖÆüËÜÎóÅç²þÂ¤·×²è¡×¤Ï¹ñÅÚ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤¬¤¬À¤³¦¤ÎÃæ¤ÎÆüËÜ¤Îºß¤êÊýÏÀ¤¸¤¿¡£¾®Þ¼ÁíÍý¤Î»þ¤Ë¤â½¸ÃæµÄÏÀ¡£
¡ãÆüËÜ¤ÎÊý¸þÀ¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¾ì¤¬É¬Í×¡ä
ÆüËÜ¤Îºß¤êÊý¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°¤¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡£ÁíºÛÁª¤Ï»ö¼Â¾åÁíÍý¤òÁª¤ÖÁªµó¤À¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤±¤ÉËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦ÆüËÜ¤ò¤É¤¦¤¤¤¦Êý¸þ¤Øºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢Êñ³çÅª¤ÊµÄÏÀ¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È´±Î½¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£´±Î½¤Ç¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¡£¾ÊÄ£¤ÎÍø³²¤Ë¼×¤é¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤ÎÀèÆüËÜ¤Î²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦ÆüËÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£