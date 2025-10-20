ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎMVP¼õ¾Þ¤ËÅ¨¤âÌ£Êý¤â´Ø·¸¤Ê¤¯Àä»¿¤ÎÍò¡ÖÃÏµå¾å¤ÇºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡×¡ÖÌîµå³¦Á´ÂÎ¤ÎÎò»Ë¤ò½ñ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖPS»Ë¾åºÇ¹â¤Î¸Ä¿Í¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤ÎMVP¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ë¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡¢ÅêÂÇ¤ËÌöÆ°¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£1ÈÖÅê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤ÎÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï7²óÅÓÃæ¡¢Èï°ÂÂÇ2¡¢Ìµ¼ºÅÀ¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï3ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ(3ËÜÎÝÂÇ)3ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î2Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂç³èÌö¤Ë¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¡£»þ¡¹¡¢Èà¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢Å´¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«³Î¤«¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¡ÖÃ¯¤â¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£ÃÏµå¾å¤ÇºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ»»219¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢2015Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«Ìîµå¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¤¿MLB¤ÎÌ¾Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¥Ú¥É¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹»á¤Ï¡¢¡ÖÌîµå³¦Á´ÂÎ¤ÎÎò»Ë¤ò½ñ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀ¼¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢Å¨¥Á¡¼¥à¤«¤é¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Å¨¾¤Î¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤Î¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Öº£Ìë¤Ï¡È¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó»Ë¾åºÇ¹â¤Î¸Ä¿Í¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ëÅÁÀâÅª¤Ê»î¹ç¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ã¯¤Ë¤â°ÛÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£10Ã¥»°¿¶¤Ë3ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤ÄÁª¼ê¤¬¸½¤ì¤¿¤Î¤À¡×¤ÈÂçÃ«Áª¼ê¤ËÃ¦Ë¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥í¡¼¥¬¥ó¡¦¥®¥ë¥Ð¡¼¥ÈÅê¼ê¤Ï¡¢¡ÖÉáÃÊ¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡×¤ÈÅê¼ê¤Î°Õ¸«¤òÏÃ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÈà¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ë³Ú¤·¤¤¤è¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö25Æü¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£