¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡É¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê26¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢É×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÁÒ»ÎÌç¡Ê32¡Ë¤È¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÊÏÓÁÈ¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¯¤·Á°¤Ëµ×¡¹¤ÎÉÙ»ÎµÞ¤Ø¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡£¹õ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ç¥Ë¥à¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¢ÌÂºÌÊÁ¤Î¥¥ã¥Ã¥×¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢É×¡¦ÂçÁÒ¤È¤ÎÏÓ¤òÁÈ¤àÃçÎÉ¤·¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£¡Ö¤³¤Î³Ú¤·¤µµ×¡¹¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤¦¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÀä¶«¤À¤¤¤¹¤¡ªºÇ¹â¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤·É×ÉØ¤¤¤¤¤Í¡×¡ÖºÇ¶¯É×ÉØ¤Û¤ó¤È¿ä¤»¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¨¤¨¼Ì¿¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£