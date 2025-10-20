¸µÈþÍÆ»Õ¤Î¥Ð¥¤¥¯Àîºê¥Ð¥¤¥¯¡¢¡È¥í¥óÌÓ·Ý¿Í¡É¤ò¤Ð¤Ã¤µ¤ê¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¡Ö°õ¾ÝÊÑ¤ï¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/20¡Û¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Ð¥¤¥¯Àîºê¥Ð¥¤¥¯¤¬10·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤ÎÍ§ÊÝÈ»Ê¿¤ò¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBKB¤¬¥«¥Ã¥È¤·¤¿¡È¥í¥óÌÓ·Ý¿Í¡É
Àîºê¥Ð¥¤¥¯¤Ï¡Ö¥í¥óÌÓ¤ò¥Ø¥¢¥É¥Í¤·¤¿Ìë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Í§ÊÝ¤¬¥Ø¥¢¥É¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ëÄ¾Á°¤ÎÈ±¤òÇû¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤Î»Ñ¤È¡¢¥Ø¥¢¥É¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¸å¤Î¿©»öÃæ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¡Ø¤¤¤ä¤¢¡¢ÈÓ¤ËÈ±¤¬Æþ¤é¤Ê¤¯¤Æ¿©¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤ï¤¡¡Ù¤È¤Î¤³¤È¡×¤È¡¢¥í¥ó¥°¤«¤é¥Ð¥Ã¥µ¥ê¸ª²¼¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤¿Í§ÊÝ¤¬¾Ð´é¤Ç¿©»ö¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢18Æü¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¤ò¹¹¿·¤·¡¢Í§ÊÝ¤ÎÈ±¤òÀÚ¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£Æ°²è³µÍ×Íó¤Ç¤Ï¡Ö¸µÈþÍÆ»Õ¤ÎBKB¤³¤È¥Ð¥¤¥¯Àîºê¥Ð¥¤¥¯¤³¤ÈÈþÍÆ»ÕÀîºêÈþÍÆ»Õ¤¬ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î·Ý¿Í¡¢¤â¤·¤¯¤Ï·ÝÇ½¿Í¤òÀÚ¤Ã¤ÆÀÚ¤Ã¤ÆÀÚ¤ê¤Þ¤¯¤ëÍ½Äê¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥È¤ÎÏÓÁ°¤Ï¡È°ì±þÀÚ¤ì¤ë¡ÉÄøÅÙ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Î¥í¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¿·¤·¤¤È±·¿»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¡×¡Ö°õ¾ÝÊÑ¤ï¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
