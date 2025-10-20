¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Èßê¤á¤¯À±¶õ¤ÎÍ»¹ç¡Ã¥°¥é¥¹¥Ò¥å¥Ã¥Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿·ºî¡¢¥Ñ¥Î¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ë¥Ê ¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
¥É¥¤¥Ä¡¦¥°¥é¥¹¥Ò¥å¥Ã¥Æ¤Ç¤Ï¡¢Ìó180Ç¯Á°¤Ë»þ·×À½Â¤¤Îµ»½Ñ¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¡£Åö»þ¤ÏÌë¶õ¤äÀ±¤ÎÆ°¤¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ»þ´Ö¤ò·×»»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÀ±¤Î´Ñ»¡¡×¥¤¥³¡¼¥ë¡Ö»þ´Ö¤òÃÎ¤ë´ðÈ×¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÀ±¤ÎÀµ³Î¤ÊÆ°¤¤ËÄ©¤à»ÑÀª¤Ï¡¢º£¤â¥°¥é¥¹¥Ò¥å¥Ã¥Æ¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û180ËÜ¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¡Ö¥Ñ¥Î¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ë¥Ê ¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¡Ê¼Ì¿¿10ÅÀ¡Ë
2025Ç¯9·î¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¥°¥é¥¹¥Ò¥å¥Ã¥Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î180¼þÇ¯µÇ°¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Ñ¥Î¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ë¥Ê ¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢ßê¤á¤¯Å·ÂÎ¤È¥°¥é¥¹¥Ò¥å¥Ã¥Æ¤ÎÀºåÌ¤Êµ¡¹½¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¾ÝÄ§Åª¤Ê¥â¥Ç¥ë¡£¥à¡¼¥ó¥Õ¥§¥¤¥º¤ÈÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ç¥¤¥È¤òÈ÷¤¨¤¿º¸±¦ÈóÂÐ¾Î¤ÊÊ¸»úÈ×¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Î¥Ñ¥Î¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ë¥Ê¤Ï¡¢¥á¥¾¥ó¤Î¸½ÂåÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï¥×¥é¥Á¥Ê¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥Ù¥ó¥Á¥å¥ê¥óÊ¸»úÈ×¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¥ß¥Î¥Ð®¤òÅÉÉÛ¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥´¡¼¥ë¥É¤ÎºÙ¤¤»þ¿Ë¤ÈÊ¬¿Ë¤ò¡£¤½¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï¥½¥ê¥Ã¥É¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òÇÛ¤·¡¢Èþ¤·¤¯ºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ñ¥Î¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ë¥Ê ¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢180ËÜ¸ÂÄê¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¡£
È¯É½Ç¯ÅÙ: 2025 Ç¯
¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ ¥Ê¥ó¥Ð¡¼: 1-92-14-01-03-61(¥ì¥¶¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×)¡¢1-92-14-01-03-64(¥·¥ó¥»¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×)
¸ÂÄê: 180 ËÜ
¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È: ¼«Æ°´¬¤¥¥ã¥ê¥Ð¡¼ 92-14
µ¡Ç½: »þ¡¦Ê¬¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¥»¥³¥ó¥É¡¢¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ç¥¤¥È¡¢¥à¡¼¥ó¥Õ¥§¥¤¥º¡¢ÉÃÄä»ßµ¡¹½
¿¶Æ°¿ô: 28,800 ¿¶Æ°/»þ(4 Hz)
ºîÆ°»þ´Ö: 100 »þ´Ö
ÂÑ¾×·âÀ: ÂÑ¿ÌÀ¿¶Æ°¥·¥¹¥Æ¥à
¥±¡¼¥¹: ¥×¥é¥Á¥Ê¡¢¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥±¡¼¥¹¥Ð¥Ã¥¯¡¢
5 µ¤°µËÉ¿å
¥µ¥¤¥º: Ä¾·Â:40 mm¡¢¸ü¤µ:12.8 mm¡¢¥é¥°¤«¤é¥é¥°¤Þ¤Ç:47 mm
Ê¸»úÈ×: ¥À¡¼¥¯¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥Ù¥ó¥Á¥å¥ê¥ó¡¢¥½¥ê¥Ã¥É¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥¢¥Ã¥×¥ê¥±¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥×¥ê¥ó¥È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¥ß¥Î¥Ð®»Å¾å¤²¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥É¥Ã¥È
¿Ë: ¥½¥ê¥Ã¥É¥´¡¼¥ë¥É
¥¬¥é¥¹: Î¾ÌÌÌµÈ¿¼Í¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥É¡¼¥à·¿¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë
¥¹¥È¥é¥Ã¥×: ¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê»º¥¢¥ê¥²¡¼¥¿¡¼¥ì¥¶¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Þ¤¿¤Ï¥Ö¥ë¡¼¤Î¥·¥ó¥»¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¥Õ¥©¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¥ë
¡Ú²èÁü¡Û180ËÜ¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¡Ö¥Ñ¥Î¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ë¥Ê ¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¡Ê¼Ì¿¿10ÅÀ¡Ë
¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï¥×¥é¥Á¥Ê¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥Ù¥ó¥Á¥å¥ê¥óÊ¸»úÈ×¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¥ß¥Î¥Ð®¤òÅÉÉÛ¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥´¡¼¥ë¥É¤ÎºÙ¤¤»þ¿Ë¤ÈÊ¬¿Ë¤ò¡£¤½¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï¥½¥ê¥Ã¥É¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òÇÛ¤·¡¢Èþ¤·¤¯ºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ñ¥Î¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ë¥Ê ¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢180ËÜ¸ÂÄê¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ñ¥Î¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ë¥Ê ¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
