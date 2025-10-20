¿¿²Æ¤Î¥¢¥Á¥Á¥Á¡ª ¥Ò¥¹¥È¥ê¥Ã¥¯¥«ー4»þ´ÖÂÑµ×¥ìー¥¹¡Ö4 HOURS HISTORIC ENDURANCE RACE¡×¨¬¨¬¥Ï¥Ã¥µ¥ó¤Î¡Ö¥ï¥«¥â¥Îµì¼Ö¥ªー¥ÊーÃµË¬µ¡×ÈÖ³°ÊÔ #06
8Ì¾¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¤ß¤Ê¤é¤º±þ±çÃÄ¤âÆ±¤¸¥Áー¥àT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ»Îµ¤¤ò¹â¤á¤¿
¡Èµì¤¯¤Æ¿·¤·¤¤¡É¥Ò¥¹¥È¥ê¥Ã¥¯¥«ー¥ìー¥¹
³¤³°¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è¡¢¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âµì¼Ö¤ò¼çÌò¤È¤·¤¿¥ìー¥¹¤¬À¹¤ó¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥µー¥¥Ã¥È¤ò²ñ¾ì¤È¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´ØÅì·÷¤Ë¤ª¤±¤ëÂåÉ½Åª¤Ê¥ìー¥¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢2012Ç¯11·î18Æü¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡ÖFESTIVAL of SIDEWAY TROPHY¡Ê°Ê²¼¡¢FoST¡Ë¡×¤À¡£
FoST¤Ï¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¡ÖSIDEWAY DRIVERS CLUB¡ÊSŽ¥WŽ¥DŽ¥C¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¡Èµì¤¯¤Æ¿·¤·¤¤¡É¥Ò¥¹¥È¥ê¥Ã¥¯¥«ー¥ìー¥¹¡£¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤ä½ç°Ì¤À¤±¤ò½ÅÍ×»ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥È¡¢¥²¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é³§¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¿Íµ¤¤Î¼«Æ°¼Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖGOODWOOD REVIVAL MEETING¡×¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë°áÁõ¤ä¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈÊ·°Ïµ¤¡É¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤òºÇÂç¤ÎÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
S¥¿¥¤¥ä¡Ê¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤òÁ°Äó¤Ë³«È¯¤µ¤ì¡¢¹â¤¤¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥é¥¸¥¢¥ë¥¿¥¤¥ä¡Ë¤Î»ÈÍÑ¤ò¶Ø»ß¤·¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ä¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤ËÀ©¸Â¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤ÇÅö»þ¤Î¥âー¥¿ー¥ìー¥·¥ó¥°¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤âÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥ì¥®¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤ëµì¼Ö¥ªー¥Êー¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
ËèÀï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥È¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡õ¥¯¥ë¥Þ¤ÇFoST¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢µî¤ë8·î17Æü¤Ë½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¥Ò¥¹¥È¥ê¥Ã¥¯¥«ー¤Ë¤è¤ë¡Ø4 HOURS HISTORIC ENDURANCE RACE¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢É®¼Ô¤â¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥Áー¥à´ÆÆÄ¤È¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÌ³¤á¤¿¥·¥²¤Á¤ã¤ó¤³¤È½Å¾¾ Þ¤µ¤ó¡Ê37ºÐ¡Ë
Åö½é¡¢É®¼Ô¤â1969Ç¯¼°¥Þー¥³¥¹1600GT¡¿¥¼¥Ã¥±¥ó114ÈÖ¤Î9¿ÍÌÜ¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢ÌÔ½ë¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥µー¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¤È¼èºà¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¤Û¤¦¤Ï¥¥ã¥ó¥»¥ë¡£»£±Æ¤È¼èºà¤ËÅ°¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ê¥Áー¥à¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ë¡£
¤½¤â¤½¤âº£²ó¡¢²¿¤æ¤¨¤Ë¥Þー¥³¥¹1600GT¤ò¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Áー¥à´ÆÆÄ¤È¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÌ³¤á¤¿¥·¥²¤Á¤ã¤ó¤³¤È½Å¾¾ Þ¤µ¤ó¡Ê37ºÐ¡Ë¤¬¡¢½é¥ìー¥¹¤Ë¤·¤Æ½é´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬7·î11Æü¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥ìー¥µー¿ÆËÓ²ñ¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯»Ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥·¥²¤Á¤ã¤ó¤Ï±ýÇ¯¤Î¥Ù¥¹¥Ñ50S¤³¤½°¦ÍÑÃæ¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Çµì¼Ö¤ò½êÍ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢¥ìー¥¹¸å¤Ë¥Þー¥³¥¹1600GT¤ò¥ªー¥Êー¤Îµ×ÎÓ¶ÕÌé¤µ¤ó¤«¤é¾ù¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤â¡©¤È¤¤¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¼ã¼Ô¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ê¥Ò¥¹¥È¥ê¥Ã¥¯¥«ー°¦¹¥¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¼ã¼Ô¡ª¡Ë¤¬¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤½é¥ìー¥¹¡õ½é´ÆÆÄ¡õ¾ùÅÏ·à¤ÏµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¹ó½ë¤ÎÃæ¡¢É®¼Ô¤âÂµ¥ö±º¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥ìー¥¹¥¦¥§¥¤¤Ë¿å¿§¹æ¡Ê1974Ç¯¼°¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ªGT1600¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ë¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
½é¥ìー¥¹¡õ½é´ÆÆÄ¤Ç4»þ´ÖÁö¤êÀÚ¤ì¤ë¤Î¤«¡©
¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¥é¥Ã¥×¤Î¸å¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ²ÃÂ®¤¹¤ë¥íー¥ê¥ó¥°¥¹¥¿ー¥ÈÊý¼°¤òºÎÍÑ
¤¤¤ä¤Ï¤äº£Ç¯¤Î²Æ¤Ï½ë¤¤¡£4»þ´ÖÂÑµ×¥ìー¥¹¤Î¥¹¥¿ー¥È»þ¹ï¤Ï11»þ¤Ç¡¢15»þ¤Ë¥´ー¥ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²æ¤é¤¬¥·¥²¤Á¤ã¤ó¤Î¥Áー¥à¤Ï¡¢8¿Í¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬30Ê¬¸òÂå¤ÇÁö¤ë¤È¤¤¤¦ºîÀï¤ÇÀï¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðー¤ò¥Þー¥³¥¹1600GT¤Î¥ªー¥Êー¤Ç¤¢¤ëµ×ÎÓ¶ÕÌé¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥¦ー¥º¥ìー¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥ÈMk3¤Ç¥Ò¥¹¥È¥ê¥Ã¥¯¥«ー¥ìー¥¹¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃªÂ¼ÆÁ¿Í¤µ¤ó¤¬2ÈÖ¼ê¤Ç¥³ー¥¹¥¤¥ó¡£
¤½¤Î¸å¡¢°ËÆ£ ¾¢¤µ¤ó¡ÊÉáÃÊ¤Ï¥âー¥ê¥¹¥Þ¥¤¥Êー¤Ç»²Àï¡Ë¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¿åÅè·¼°ì¤µ¤ó¡ÊÉáÃÊ¤Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¡¦¥¸¥å¥ê¥¢¥¹ー¥Ñー¤Ç»²Àï¡Ë¡¢75ºÐ¤ÎÈ«»³ÀµÈæ¸Å¤µ¤ó¡ÊÉáÃÊ¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥ß¥Ë¤Ê¤É¤Ç»²Àï¡¿È«»³¤µ¤ó¤Î¤È¤¤ËµëÌý¤·¤¿¡Ë¡¢¾¼ÏÂ21Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎºÙÀîÎ´À¿¤µ¤ó¡ÊÉáÃÊ¤Ï¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥×TR4A IRS¤Ç»²Àï¡Ë¡¢¹À¥ÂóÌé¤µ¤ó¡Êµì¤¤¥Ý¥ë¥·¥§¡õµì¤¤¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¤Î¥ªー¥Êー¡Ë¤È¤¤¤¦½çÈÖ¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤·¡¢¥·¥²¤Á¤ã¤ó¤³¤È´ÆÆÄ¤Î½Å¾¾ Þ¤µ¤ó¤Ï¥¢¥ó¥«ー¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¥ìー¥¹Ãæ¤Ë½õ¼êÀÊÂ¦¤Î¥É¥¢¤¬¥Ðー¥ó¤È³«¤¤¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¸òÂå¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¿¤é±¿Å¾ÀÊÂ¦¤Î¥É¥¢¤¬³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤¬¡¢¥ìー¥¹Ãæ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤Î¸¶ÅÄ½ßÆó¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¥Þー¥³¥¹¤Î¥ªー¥Êー¤Ç¤¢¤ëµ×ÎÓ¶ÕÌé¤µ¤ó¤¬¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÌ³¤á¤¿
¥Áー¥à´ÆÆÄ¤¬¼«¤é¥µ¥¤¥ó¥Üー¥É¤ò·Ç¤²¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿
º£Ç¯¤Î½ë¤µ¤Ï¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç30Ê¬¤´¤È¤Ë¥É¥é¥¤¥Ðー¤ò¥Á¥§¥ó¥¸
¤½¤ó¤Ê¤³¤ó¤Ê¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·è¾¡¤Î¥ê¥¶¥ë¥È¤Ï15ÂæÃæ¤ÎÁí¹ç10°Ì¡¢C¥¯¥é¥¹4°Ì¤Ç¡¢¥Þー¥³¥¹1600GT¤ò½é¤á¤Æ±¿Å¾¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ðー¤â¤¤¤¿Ãæ¤Ç¸«»ö¤Ê´°Áö·à¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿º£²ó¤Î4»þ´ÖÂÑµ×¥ìー¥¹¡£¸åÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿È¿¾Ê²ñ¤Î¾ì¤â¾Ð´é¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶á¤¤¾Íè¡¢¥·¥²´ÆÆÄ¤¬¥ªー¥Êー¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¥Þー¥³¥¹1600GT¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÍèÇ¯¤â¡Ö4 HOURS HISTORIC ENDURANCE RACE¡×¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢É®¼Ô¤âÍèÇ¯¤Ï¼èºàÍÑ¤Î¥«¥á¥é¤È¥Ú¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡¢¥ìー¥·¥ó¥°¥¹ー¥Ä¡¢¥°¥íー¥Ö¡¢¥·¥åー¥º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡ª
4»þ´Ö¤òÁö¤ê½ª¤¨¤¿¥Þー¥³¥¹¤ÈºÇ½ª¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥·¥²¤Á¤ã¤ó¤òÁ´°÷¤Ç·Þ¤¨¤¿