¡¡¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¡Ê7·î18Æü¸ø³«¡Ë¤Î¶½¼ý¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¸ø³«94Æü´Ö¤ÇÆ°°÷¿ô2533Ëü¿Í¡¢¶½¼ý367²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¹ñÆâÎòÂå1°Ì¤È¤Ê¤ë¶½¼ý407.5²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿Á°ºî¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¡Ê2020Ç¯10·î¸ø³«¡Ë¤ÎµÏ¿¹¹¿·¤Þ¤Ç»Ä¤êÌó40²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë
¡¡·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Ï¡¢¸ø³«3Æü´Ö¤Ç¶½¼ý55.2²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è»Ë¾å¤Ç¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°À®ÀÓ¡¢½éÆüÀ®ÀÓ¡¢Ã±ÆüÀ®ÀÓ¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¶½¼ý100²¯ÆÍÇË¤Ï¸ø³«¤«¤é8Æü´Ö¡Ê¡ÖÌµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡×¤Ï10Æü´Ö¡Ë¡¢¶½¼ý200²¯ÆÍÇË¤Ï¸ø³«¤«¤é23Æü´Ö¡Ê¡ÖÌµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡×¤Ï24Æü´Ö¡Ë¡¢¶½¼ý300²¯ÆÍÇË¤Ï¸ø³«¤«¤é46Æü´Ö¡Ê¡ÖÌµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡×¤Ï59Æü´Ö¡Ë¤Ç¡¢¹ñÆâÎòÂå1°Ì¤È¤Ê¤ë¶½¼ý407.5²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿Á°ºî¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¡Ê2020Ç¯10·î¸ø³«¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¶½¼ý¥Ú¡¼¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎòÂå¶½¼ý¤Ï¸½ºß2°Ì¤Ç¡¢1°Ì¤ÎµÏ¿¹¹¿·¤â½½Ê¬¤ËÁÀ¤¨¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ËÇÛµë¤Î¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡Ö·à¾ì¤Ë¤ª±Û¤·Äº¤¤¤¿¤ª°ì¿Í¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë·à¾ì´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¡¢2016Ç¯2·î¤«¤é20Ç¯5·î¤Þ¤Ç¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÂçÀµ»þÂå¤Î¿Í¶ô¤¤µ´¤ÎÀ³¤àÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡ãµ´»¦Ââ¡ä¤ØÆþÂâ¤·¡¢²ÈÂ²¤ò»¦¤·¤¿µ´¤òÆ¤¤Ä»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï2²¯2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯4·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤¬2020Ç¯10·î¤Ë¸ø³«¡£Á´À¤³¦¤Ç¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏÌó517²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥²¡¼¥à²½¤äÉñÂæ²½¤â¤µ¤ì¡¢2021Ç¯12·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÍ·³ÔÊÔ¡×¡¢2023Ç¯4·î¤Ë¡ÖÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡×¡¢2024Ç¯5·î¡Á6·î¤Ë¡ÖÃì·Î¸ÅÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¡£¤½¤·¤Æ·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤¬3Éôºî¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ãº¼£Ïº¤¿¤Á¡Èµ´»¦Ââ¡É¤¬µ´¤Îº¬¾ë¡ãÌµ¸Â¾ë¡ä¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½ÉÅ¨¡¦µ´ÉñÄÔÌµ»´¡¢¾å¸¹¤Îµ´¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¢£·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Î¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤Î¿ä°Ü¡Ê¸ø³«Æü2025Ç¯7·î18Æü¡Ë
¸ø³«½éÆü¡§¶½¼ý16²¯4605Ëü4200±ß¡¢Æ°°÷¿ô115Ëü5637¿Í¢¨½éÆüÀ®ÀÓ ÎòÂåNo.£±¡Ê¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë
¸ø³«3Æü´Ö¡§¶½¼ý¡§55²¯2429Ëü8500±ß¡¢Æ°°÷¿ô¡§384Ëü3613¿Í¢¨¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°À®ÀÓ ÎòÂåNo.£±¡Ê¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë
¸ø³«4Æü´Ö¡§¶½¼ý¡§73²¯1584Ëü6800±ß¡¢Æ°°÷¿ô¡§516Ëü4348¿Í
¸ø³«8Æü´Ö¡§¶½¼ý100²¯±ßÆÍÇË
¸ø³«10Æü´Ö¡§¶½¼ý128²¯7217Ëü6700±ß¡¢Æ°°÷¿ô¡§910Ëü4483¿Í
¸ø³«17Æü´Ö¡§¶½¼ý176²¯3955Ëü7600±ß¡¢Æ°°÷¿ô¡§1255Ëü8582¿Í
¸ø³«23Æü´Ö¡§¶½¼ý200²¯±ßÆÍÇË
¸ø³«25Æü´Ö¡§¶½¼ý220²¯7219Ëü1500±ß¡¢Æ°°÷¿ô¡§1569Ëü8202¿Í
¸ø³«31Æü´Ö¡§¶½¼ý257²¯8265Ëü6600±ß¡¢Æ°°÷¿ô¡§1827Ëü2941¿Í
¸ø³«38Æü´Ö¡§¶½¼ý280²¯8769Ëü4600±ß¡¢Æ°°÷¿ô¡§1982Ëü5555¿Í
¸ø³«45Æü´Ö¡§¶½¼ý299²¯8348Ëü3800±ß¡¢Æ°°÷¿ô¡§2110Ëü2792¿Í
¸ø³«46Æü´Ö¡§¶½¼ý300²¯±ßÆÍÇË
¸ø³«52Æü´Ö¡§¶½¼ý314²¯2591Ëü6900±ß¡¢Æ°°÷¿ô¡§2200Ëü7405¿Í
¸ø³«60Æü´Ö¡§¶½¼ý330²¯5606Ëü6300±ß¡¢Æ°°÷¿ô¡§2304Ëü2671¿Í
¸ø³«66Æü´Ö¡§¶½¼ý340²¯1149Ëü0700±ß¡¢Æ°°÷¿ô¡§2362Ëü1279¿Í
¸ø³«73Æü´Ö¡§¶½¼ý350²¯6433Ëü1400±ß¡¢Æ°°÷¿ô¡§2426Ëü6753¿Í
¸ø³«80Æü´Ö¡§¶½¼ý357²¯±ß¡¢Æ°°÷¿ô2470Ëü¿Í
¸ø³«88Æü´Ö¡§¶½¼ý364²¯±ß¡¢Æ°°÷¿ô2511Ëü¿Í
¸ø³«94Æü´Ö¡§¶½¼ý367²¯±ß¡¢Æ°°÷¿ô2533Ëü¿Í
¢£¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤Î¿ä°Ü¡Ê¸ø³«Æü2020Ç¯10·î16Æü¡Ë
¸ø³«½éÆü¡§¶½¼ý12²¯6872Ëü4700±ß¡¢Æ°°÷¿ô91Ëü507¿Í
¸ø³«3Æü´Ö¡§¶½¼ý46²¯2311Ëü7450±ß¡¢Æ°°÷¿ô342Ëü493¿Í
¸ø³«10Æü´Ö¡§¶½¼ý107²¯5423Ëü2550±ß¡¢Æ°°÷¿ô798Ëü3442¿Í
¸ø³«17Æü´Ö¡§¶½¼ý157²¯9936Ëü5450±ß¡¢Æ°°÷¿ô1189Ëü1254¿Í
¸ø³«24Æü´Ö¡§¶½¼ý204²¯8361Ëü1650±ß¡¢Æ°°÷¿ô1537Ëü3943¿Í
¸ø³«31Æü´Ö¡§¶½¼ý233²¯4929Ëü1050±ß¡¢Æ°°÷¿ô1750Ëü5285¿Í
¸ø³«59Æü´Ö¡§¶½¼ý302²¯8930Ëü7700±ß¡¢Æ°°÷¿ô2253Ëü9385¿Í
¸ø³«101Æü´Ö¡§¶½¼ý365²¯±ß¡¢Æ°°÷¿ô2667Ëü¿Í
¸ø³«220Æü´Ö¡§¶½¼ý400.1²¯±ß¡¢Æ°°÷¿ô2896Ëü¿Í
