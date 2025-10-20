¡Ö¤Ò¤ã¤¡¤¡¡×¡Öº£¥·¥ç¡¼¥È¤Ê¤Î¡©¡×¥Ò¥Ã¥È¶ÊÏ¢È¯¤Î47ºÐ½÷À¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢µ×¡¹¸ø³«àºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×
´éÌÌ¥¢¥Ã¥×¤Î¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¤òÈäÏª
¡¡90Ç¯Âå¸åÈ¾¤òÂåÉ½¤¹¤ë²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î47ºÐ²Î¼ê¤¬ÈäÏª¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÉþÏ¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖEvery Little Thing¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡¦»ýÅÄ¹á¿¥¡£¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È»Ñ¤Ç¥¢¥Ã¥×¤Î¥â¥Î¥¯¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Öº£¥·¥ç¡¼¥È¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¤â¤Ã¤Á¡¼¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö½÷¿À¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö½÷¿ÀÍÍ¤¹¤®¤Þ¤¹¡Á¡×¡Ö¤Ò¤ã¤¡¤¡¤¡¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡»ýÅÄ¤Ï»ÒÌò¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç³èÆ°¸å¡¢1996Ç¯¤ËEvery Little Thing¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£98Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖTime goes by¡×¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¡¢90Ç¯Âå¸åÈ¾¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤ËÀ®Ä¹¡£2001Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Öfragile¡×¤Ï83ËüËç¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡¢Æ±Ç¯¤Î¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥«¥é¥ª¥±¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£37ºÐ¤Ç·ëº§¡¢43ºÐ¤Ç½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£