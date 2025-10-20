¡Ö¿Ê·â¤Î¤¨¤È¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¿Íµ¤¥¢¥Ê¡¢ÃÏ¸µ±ØÁ°à¤Ü¤Ã¤ÁÁ´ÎÏ¥À¥ó¥¹á¤Ë¡Ö½÷»Ò¥¢¥Ê¤Î¶À¡×¡Ö¥ê¥ô¥¡¥¤¤È¤Î¥³¥é¥ÜºÇ¹â¡×¤ÎÀ¼
ÃÏ¸µ¤ÎÆüÅÄ±ØÁ°¤Ç·è¤á¥Ý¡¼¥º
¡¡TBS¤Î¹¾Æ£°¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÃÏ¸µ¡¦ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô¤ËÎ¤µ¢¤ê¤·¡¢JRÆüÅÄ±ØÁ°¤Ç¡Ö¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬ÂÎÁà¡×¤ÎÆ°²è¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖTHE TIME,¤Î¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¥À¥ó¥¹¤¬¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬ÂÎÁà¤Ë!¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¼«¤é½Ð±é¤¹¤ëÈÖÁÈ¤ÎÂÎÁà¤òà¤ª¼êËÜá¤È¤·¤Æ¼Â±é¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤â¡¢Ä«°ì½ï¤ËÂÎÁà¤·¤Æ°ìÆü¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×¤Îºî¼Ô¡¦ëÝ»³ÁÏ¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëÆüÅÄ»Ô¤Ï¡¢JRÆüÅÄ±ØÁ°¤ËºîÉÊ¤æ¤«¤ê¤ÎÆ¼Áü¤¬Î©¤Ä¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¿Ê·â¤Î¤¨¤È¤Á¤ã¤óÀ¨¤¤¡×¡Ö¤¨¤È¤Á¤ã¤ó¤È¥ê¥ô¥¡¥¤¤Î¥³¥é¥Ü¤À¡¼!!¡×¡Ö½÷»Ò¥¢¥Ê¤Î¶À¡×¡Ö¿Ê·â¤ÎÆüÅÄ¤â·è¤á¥Ý¡¼¥º!!¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£