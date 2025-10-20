プロゴルファーの笠りつ子が女優・高梨臨、Perfume・あ〜ちゃんと食事会 違うジャンルで活躍する3人が見せた笑顔にファンも大喜び
笠りつ子が自身のインスタグラムを更新。女優の高梨臨、今年いっぱいで活動を休止するテクノポップユニット「パフューム」のあ〜ちゃんという珍しい組み合わせの3人で焼き肉を楽しむ笑顔の写真を投稿した。
【写真】ゴルファー・笠りつ子+女優・高梨臨+パフューム・あ〜ちゃん、ジャンルを超えた仲良しトリオ【本人のInstagramより】
「芯のある強くて綺麗なりんちゃん お菓子に例えるなら、、、ハッピーターン」と高梨を紹介。続けて「いるだけで場の雰囲気が明るくなって 可愛らしくて ダンスも歌もうまくて体力半端ないと思う」というあ〜ちゃんは「レインボーキャンディー」に例えた。投稿では焼き肉店のテーブルで撮影した3ショットを公開。違うジャンルで活躍する3人がどのようにして出会ったのかは記されていないが、楽しそうな笑顔を浮かべてカメラにピースをする姿からは仲のよさが伝わってくる。投稿を見たファンも「皆さん可愛いですね」「すごい！どういう繋がり？」「りつちゃんはお菓子に例えると何ですか？」などのコメントが寄せられていた。今季の笠はこれまで30試合に参戦し21試合で予選を通過。しかしトップ10には1度しか入っておらず、メルセデス・ランキングは現在58位。残り少なくなってきた試合に全力で臨み、来季のシード権獲得となる50位以内へのランクアップを目指す。
