19日深夜放送のテレビ東京「乃木坂工事中」（日曜深夜0・15）内で、40枚目シングル「ビリヤニ」（11月26日リリース）のフォーメーションが発表、6期生・瀬戸口心月（20）と矢田萌華（17）がWセンターに抜てきされた。五百城茉央（20）は8作連続で選抜入りしていたが、今作ではアンダーメンバーとして活動していくこととなった。

そして20日には「今、飛び箱の踏み台を踏み込みたい」というタイトルでブログをアップ。「今とっても悔しい想いがあるけれど、ここで自分の確信を掴みたいです そして今回のシングル期間の経験が私の人生の中にあってよかったと胸を張って言える期間にしたいです というか、しなくちゃな します！」とつづった。

また「今、わたし わくわく＞悔しい…こんな気持ちです本当に 改めていつも沢山応援してくれている皆 本当にいつもありがとう 皆がいるから私はアイドルになれています 一緒に悔しい思いをしてくれた方や今日を悲しい気持ちで迎えてしまった方もいるかな？かたじけないなぁ…」とファンへの思いも。

「でもね、とっても素敵な期間にするので 40枚目最高だったなと振り返られる期間にするので、一緒に素敵な冬を過ごそうね どんなものを見せてくれるんだろうかって わくわくしていてほしいな 待っててね 絶対いい景色を見せます」と誓っていた。