立憲民主党の野田佳彦代表（68）が20日放送のカンテレの情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）にリモートで生出演。日本維新の会の吉村洋文代表が連立の「絶対条件」に位置付けた国会議員定数削減を自民が受け入れ、21日召集の臨時国会に関連法案を提出する方針について言及した。

議員定数削減について野田氏は「私も大賛成です。実現しなければいけないと思っています」と賛同した。

12年11月の党首討論で、当時の首相だった野田氏は衆院解散の条件として定数削減を提案し、自民の安倍晋三総裁との合意を取り付けた。その後、与野党協議は難航した。野田氏は「安倍さんと約束した悲願でもある。吉村さんが突破口を開いてくれたことには感謝をしたい」と率直な感想を述べた。

一方で合意した21年は2大政党に波が押し寄せていた時代背景を説明し、「ただ、いまはかなり多党制が進行しているので、意見をくみながら選挙制度協議会でどういった新しい選挙制度をつくるのか、民意をよく踏まえながらやっていかなければいけない」と強調した。