山里亮太、大活躍のドジャース・佐々木朗希と「一緒だったってことですね」なぜ？
お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太（48歳）が、10月20日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。ドジャースの佐々木朗希投手（23歳）と「一緒だったってことですね」と語った。
番組はこの日、2年連続ワールドシリーズ出場を決めたドジャースの日本人3選手（大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希）を特集。その中で、ポストシーズンからクローザーを務め、大活躍している佐々木朗希投手について、自分が良かった頃のピッチングフォーム、高校時代の動画をYouTubeで見返したというエピソードが紹介される。
すると、山里は「たしかに自分たちが絶好調だったときの見て、収録臨む日あるもんな」と共感。スタジオからは「あるんですか？（笑）」と笑いが起きるが、シソンヌ・長谷川忍も「ネタ合わせなしの日は、一番ウケてるYouTube見ますね、やっぱり」と同意する。
そして、「それでメンタル変わるものなんですか？」との質問に、山里は「そうです。だから僕は佐々木朗希さんと一緒だったってことですね」、長谷川も「なんだぁ、ロウキ〜」と語った。
