自分の知らない夫の秘密

信じていたパートナーに、自分の知らない“過去”があったとしたら…。それも、自分の知らない“子ども”がいるという、あまりにも衝撃的な秘密だったとしたら、あなたはその事実を受け入れられますか？ 今回ご紹介するのは、幸せな結婚生活を送っていたはずの妻が、夫宛てに届いた一通の匿名の手紙によって、絶望の淵に突き落とされる物語です。

幸せな結婚生活を壊した一通の“匿名の封筒”

主人公の女性は、優しくて誠実な夫と結婚し、幸せな毎日を送っていました。そんなある日、ポストに一通の封筒が。宛名は夫になっていましたが、差出人の名前はありません。何気なく封を開けた彼女が目にしたのは、夫と、見知らぬ女性と赤ちゃんが写った一枚の写真。そして、そこに添えられていた、信じがたい一文でした。

「娘が1歳になりました」飛び込んできた衝撃の一文

「娘が1歳になりました」-。手紙に書かれていた、たった一文。その言葉が、主人公の幸せな日常をいとも簡単に打ち砕きます。この手紙は一体、誰が、何の目的で送ってきたのか。そして、夫の隣で微笑むこの女性と赤ちゃんは、一体誰なのか…。信じていた夫の、全く知らなかった“顔”。彼女の頭の中は、疑念と恐怖でいっぱいになっていきます。

読者の意見は…？

夫に“隠し子”がいるかもしれない-。この衝撃的なテーマに、読者からは驚きの声と共に、隠し子の母親は一体誰なのか、様々な憶測が飛び交いました。

・別れた元カノが、妊娠していたことを彼氏に言えなくて、内緒で産んでしまった子供かなぁ？

・まだ旦那の子かは判らないね

・旦那浮気してて隠し子もいるってことやでー。ついでに浮気相手どこ住んでるかも知ってるでー

・夫に隠し子が居た話かぁー また元カノとかがでしゃばって登場するのかな…？



物語が始まった瞬間から、読者の推理はフル回転！「別れた元カノでは？」という声や、「現在進行形の浮気相手？」という声など、様々な可能性が議論されています。「そもそも本当に夫の子どもなの？」という冷静な指摘も。

・いやー、結婚中に外で女作って子供も作ったのか。ムリ、ムリ、ムリ！

・結婚前に子供作っていたという話ね、それは隠されたら許せないよな〜

・隠し子関係で一番腹立つのは、遺産相続の時になってノコノコやって来られて「血のつながった子供だから相続権あります」…ってやつだな



結婚後の浮気であれ、結婚前の秘密であれ、その裏切りは到底受け入れがたいもの。さらには、将来起こりうる遺産相続問題にまで言及するコメントもあり、読者が他人事ではないと捉えていることが伝わってきます。

信じていた夫の、全く知らなかった“過去”。そして、突然目の前に現れた“隠し子”の存在。もしあなたが主人公の立場だったら、この残酷な真実とどう向き合いますか？



幸せだったはずの日常が崩れ始めた今、妻が下す決断から目が離せません。

(ウーマンエキサイト編集部)