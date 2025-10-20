¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¾®·ª½Ü¤¬¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡Ä¡ÈÁÛ¤¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¡É¾ìÌÌ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Netflix Japan¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¡ÊÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¾®·ª½Ü¡õ¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¾®·ª½Ü¤¬¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡Ä¡ÈÁÛ¤¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¡É¾ìÌÌ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ï¥Ê¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡Ë¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¡¢»ëÀþ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£ÁÔÎ¼¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤Î¥Ô¥å¥¢¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò½¸¤á¤Æ¤ß¤¿¡×¤Î¾Ò²ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾®·ª¤¬¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤ò¸«¤Ä¤á¤ë3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¡×¡Ö¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¾®·ª½Ü¤µ¤ó¤ÎºÙ¤«¤Ê±éµ»¤¬¥¥å¥ó¤È¤¯¤ë¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¡ªÎÉ¤¥É¥é¥Þ¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥ÞÂç¹¥¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Âç¼êÀ½²Û¥á¡¼¥«¡¼¤Î¸å·Ñ¼Ô¤Ê¤¬¤é¡¢²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤«¤é·éÊÊ¾É¤È¤Ê¤ê¡Ö¿Í¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×Æ£¸¶ÁÔÎ¼¡Ê¾®·ª¡Ë¤È¡¢»ëÀþ¶²ÉÝ¾É¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤òÊú¤¨¡¢¡Ö¿Í¤ÎÌÜ¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×Å·ºÍ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨ ¥¤¡¦¥Ï¥Ê¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡Ë¡£¤È¤â¤ËÂÐ¿Í´Ø·¸¤ËÂç¤¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤¿ÃË½÷¤¬¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ëÂç¿Í¤Î¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¾®·ª½Ü¤¬¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡Ä¡ÈÁÛ¤¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¡É¾ìÌÌ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ï¥Ê¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡Ë¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¡¢»ëÀþ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£ÁÔÎ¼¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤Î¥Ô¥å¥¢¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò½¸¤á¤Æ¤ß¤¿¡×¤Î¾Ò²ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾®·ª¤¬¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤ò¸«¤Ä¤á¤ë3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Âç¼êÀ½²Û¥á¡¼¥«¡¼¤Î¸å·Ñ¼Ô¤Ê¤¬¤é¡¢²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤«¤é·éÊÊ¾É¤È¤Ê¤ê¡Ö¿Í¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×Æ£¸¶ÁÔÎ¼¡Ê¾®·ª¡Ë¤È¡¢»ëÀþ¶²ÉÝ¾É¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤òÊú¤¨¡¢¡Ö¿Í¤ÎÌÜ¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×Å·ºÍ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨ ¥¤¡¦¥Ï¥Ê¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡Ë¡£¤È¤â¤ËÂÐ¿Í´Ø·¸¤ËÂç¤¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤¿ÃË½÷¤¬¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ëÂç¿Í¤Î¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£