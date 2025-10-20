Ä«Êý¤Ï¹â»Ô¥È¥ìー¥É¤ÎºÆ³«¤âÂ³¤«¤º¡áÅìµþ°ÙÂØ³µ¶·
¡¡¥É¥ë±ß¤ÏÀè½µ³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤Î¥É¥ë¹â±ß°Â¤ÎÎ®¤ì¤¬½µÌÀ¤±Ä«¤Î»Ô¾ì¤Ç¤â·ÑÂ³¡£ÊÆÃæ´Ø·¸¤Î°²½·üÇ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬³Ú´ÑÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñ¹ç¤ò31Æü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸ø¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¼«Ì±ÅÞ¤ÎÏ¢Î©¶¨µÄ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢21Æü¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤Î¹â»Ô¼óÁê½¢Ç¤¤Î²ÄÇ½À¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢Æ±»á¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÈºâÀ¯ÀÖ»ú¤Ø¤Î·Ù²ü¤«¤é¤Î±ßÇä¤ê¤òÍ¶¤¤¡¢¥É¥ë±ß¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£ÆüËÜ³ô¤Î¾å¾º¤â¥ê¥¹¥¯Áª¹¥¤Ç¤Î±ßÇä¤ê¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä«Êý¤Ë151±ß20Á¬¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¥É¥ë±ß¤Ï¡¢¤½¤Î¸å°ìÅ¾¤·¤Æ¥É¥ë°Â±ß¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹Ô¤²á¤®¤¿Æ°¤¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤¬¸«¤é¤ì¡¢¾åÃÍ¤«¤éÇä¤ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¹âÅÄÆü¶ä¿³µÄ°Ñ°÷¤¬Ãæ¹ñ·ÐºÑÏ¢¹ç²ñ¤Ç¤Î¹Ö±é¤ÇÍø¾å¤²¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤³¤È¤â±ßÇã¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¸á¸å¤Ë150±ß50Á¬Á°¸å¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æー¥í±ß¤â¥É¥ë±ß¤Î¾å¾º¤ò¼õ¤±¤Æ¸áÁ°¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¡£Ä«¤Î175±ß30Á¬Âæ¤«¤é176±ß37Á¬¤Þ¤Ç1±ß¶¯¤Î¥æー¥í¹â±ß°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Àè½µËö°ú¤±´ÖºÝ¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î³Ê²¼¤²¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥æー¥íÇä¤ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¤¬¡¢½µÌÀ¤±¤ËÆ°¤¤¬Â³¤«¤º¡¢ÂÐ¥É¥ë¤Ç¾®Éý¤ËÇã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¥æー¥í±ß¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï°ìÅ¾¤·¤ÆÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£¥É¥ë±ßÆ±ÍÍ¤Ë°ìÊý¸þ¤ÎÆ°¤¤Ë·Ù²ü´¶¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤â¥æー¥í±ßÆ±ÍÍ¸áÁ°¤Ï±ßÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤Ç¡¢Ä«¤Î201±ß80Á¬Âæ¤«¤é203±ß11Á¬¤Þ¤ÇÂç¤¤¯Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£³ô¹â¤ò¼õ¤±¤¿¥ê¥¹¥¯Áª¹¥¤ÎÆ°¤¤¬¥¯¥í¥¹±ßÁ´ÂÎ¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï±ßÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢202±ß10Á¬Âæ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤ÏÄ«¤Î1.1650¶á¤¯¤«¤é¤¸¤ê¤¸¤ê¤ÈÇã¤ï¤ì¡¢¸á¸å¤Ë1.1676¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥í¥ó¥É¥óÀª¤¬ËÜ³Ê»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Àè½µËö¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹³Ê²¼¤²¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬ºÆÇ³¤·¡¢1.1650Âæ¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.34ÂæÁ°È¾¤ÇÊý¸þÀ¤Î¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¿ä°Ü¡£¥í¥ó¥É¥óÀª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Î²¼¤²¤ò¼õ¤±¤Æ1.3440¶á¤¯¤«¤é1.3420¶á¤¯¤Ø²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
MINKABUPRESS¡¡»³²¬
