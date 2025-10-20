¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¸ø³«1¥ö·î¤Ç¶½¼ý65²¯±ßÆÍÇË¡¡Á°½µÈæ¡Ü11²¯±ß
¡¡·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡Ê9·î19Æü¸ø³«¡Ë¤Î¶½¼ý¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¸ø³«31Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷¿ô426Ëü¿Í¡¢¶½¼ý65²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£Á°½µÈæ¤Ç¡Ü11²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ì¥¼¤ÎÁÇÈ©¤¬´Ý¸«¤¨¡ª¥×¡¼¥ë¤Î¥·¡¼¥ó¡Ä¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢Á´¹ñ421´Û¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¡¢¸ø³«½éÆü¤Ï´ÑµÒÆ°°÷¿ô27.2Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ4.2²¯±ß¤òÆÍÇË¡£¸ø³«½éÆü¤ÎÃÊ³¬¤ÇÇÛµë¤ÎÅìÊõ¤ÏºÇ½ª¶½¼ý50²¯±ß¤òÁÀ¤¨¤ë¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁÛÄêµÏ¿¤È¤Ê¤ëÂçÂæ¶½¼ý50²¯±ß¤ò¸ø³«1¥ö·î¤âÂÔ¤¿¤º¤ËÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¡¢¥Á¥§¥ó¥½¡¼¤Î°Ëâ¡¦¥Ý¥Á¥¿¤È¤È¤â¤Ë¥Ç¥Ó¥ë¥Ï¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÊë¤é¤¹¾¯Ç¯¡¦¥Ç¥ó¥¸¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢¿Æ¤¬»Ä¤·¤¿¼Ú¶âÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¥ÉÄìÊÕ¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÃæ¡¢¥Ç¥ó¥¸¤Ï¥Ý¥Á¥¿¤È·ÀÌó¤·¡¢°Ëâ¤Î¿´Â¡¤ò»ý¤Ä¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤È¤·¤ÆÁÉ¤ê¡¢À¤¤Î°Ëâ¤ò¼í¤ë¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ç2018Ç¯12·î¤è¤êÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Îß·×3000ËüÉô¤òÆÍÇË¡£ÅâÆÍ¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÆæ¤ä¾×·â¤ÎÅ¸³«¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2021¡×¥ª¥È¥³ÊÔ1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2020Ç¯12·î14ÆüÈ¯Çä¤ÎÆ±»ï¤Ë¤ÆÂè1Éô¡Ö¸ø°ÂÊÔ¡×¤¬´°·ë¤·¡¢2022Ç¯7·î¤è¤ê¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¤Ë¤ÆÂè2Éô¤ÎÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£2022Ç¯10·î¡Á12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÉñÂæ²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÎºÇ½ª²ó¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊª¸ì¤È¤·¤Æ±Ç²è²½¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ç¥ó¥¸¤¬¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¾¯½÷¡¦¥ì¥¼¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê±¿Ì¿¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤àÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡Ø·à¾ìÈÇ ¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¶½¼ý¤ÎÎ®¤ì
¸ø³«½éÆü¡§Æ°°÷¿ô27.2Ëü¿Í¡¢¶½¼ý4.2²¯±ß
¸ø³«3Æü´Ö¡§Æ°°÷¿ô80Ëü7000¿Í¡¢¶½¼ý12²¯5100Ëü±ß
¸ø³«4Æü´Ö¡§Æ°°÷¿ô98.6Ëü¿Í¡¢¶½¼ý15.2²¯±ß
¸ø³«6Æü´Ö¡§Æ°°÷¿ô135Ëü¿Í¡¢¶½¼ý20²¯±ß
¸ø³«10Æü´Ö¡§Æ°°÷¿ô196Ëü¿Í¡¢¶½¼ý29²¯±ß
¸ø³«11Æü´Ö¡§´ÑµÒÆ°°÷¿ô200Ëü¿Í¡¢¶½¼ý30²¯±ß
¸ø³«17Æü´Ö¡§´ÑµÒÆ°°÷¿ô288Ëü¿Í¡¢¶½¼ý43²¯±ß
¸ø³«24Æü´Ö¡§´ÑµÒÆ°°÷¿ô355Ëü¿Í¡¢¶½¼ý54²¯±ß
¸ø³«31Æü´Ö¡§´ÑµÒÆ°°÷¿ô426Ëü¿Í¡¢¶½¼ý65²¯±ß
¡Ú²èÁü¡Û¥ì¥¼¤ÎÁÇÈ©¤¬´Ý¸«¤¨¡ª¥×¡¼¥ë¤Î¥·¡¼¥ó¡Ä¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢Á´¹ñ421´Û¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¡¢¸ø³«½éÆü¤Ï´ÑµÒÆ°°÷¿ô27.2Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ4.2²¯±ß¤òÆÍÇË¡£¸ø³«½éÆü¤ÎÃÊ³¬¤ÇÇÛµë¤ÎÅìÊõ¤ÏºÇ½ª¶½¼ý50²¯±ß¤òÁÀ¤¨¤ë¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁÛÄêµÏ¿¤È¤Ê¤ëÂçÂæ¶½¼ý50²¯±ß¤ò¸ø³«1¥ö·î¤âÂÔ¤¿¤º¤ËÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ç2018Ç¯12·î¤è¤êÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Îß·×3000ËüÉô¤òÆÍÇË¡£ÅâÆÍ¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÆæ¤ä¾×·â¤ÎÅ¸³«¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2021¡×¥ª¥È¥³ÊÔ1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2020Ç¯12·î14ÆüÈ¯Çä¤ÎÆ±»ï¤Ë¤ÆÂè1Éô¡Ö¸ø°ÂÊÔ¡×¤¬´°·ë¤·¡¢2022Ç¯7·î¤è¤ê¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¤Ë¤ÆÂè2Éô¤ÎÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£2022Ç¯10·î¡Á12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÉñÂæ²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÎºÇ½ª²ó¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊª¸ì¤È¤·¤Æ±Ç²è²½¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ç¥ó¥¸¤¬¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¾¯½÷¡¦¥ì¥¼¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê±¿Ì¿¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤àÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡Ø·à¾ìÈÇ ¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¶½¼ý¤ÎÎ®¤ì
¸ø³«½éÆü¡§Æ°°÷¿ô27.2Ëü¿Í¡¢¶½¼ý4.2²¯±ß
¸ø³«3Æü´Ö¡§Æ°°÷¿ô80Ëü7000¿Í¡¢¶½¼ý12²¯5100Ëü±ß
¸ø³«4Æü´Ö¡§Æ°°÷¿ô98.6Ëü¿Í¡¢¶½¼ý15.2²¯±ß
¸ø³«6Æü´Ö¡§Æ°°÷¿ô135Ëü¿Í¡¢¶½¼ý20²¯±ß
¸ø³«10Æü´Ö¡§Æ°°÷¿ô196Ëü¿Í¡¢¶½¼ý29²¯±ß
¸ø³«11Æü´Ö¡§´ÑµÒÆ°°÷¿ô200Ëü¿Í¡¢¶½¼ý30²¯±ß
¸ø³«17Æü´Ö¡§´ÑµÒÆ°°÷¿ô288Ëü¿Í¡¢¶½¼ý43²¯±ß
¸ø³«24Æü´Ö¡§´ÑµÒÆ°°÷¿ô355Ëü¿Í¡¢¶½¼ý54²¯±ß
¸ø³«31Æü´Ö¡§´ÑµÒÆ°°÷¿ô426Ëü¿Í¡¢¶½¼ý65²¯±ß